¿Ser humorista, en estos tiempos, es una profesión de riesgo?

Tanto, tanto... No llegamos a tanto pero sí es cierto que estamos más vigilados que nunca, eso sí.

¿Pagan los humoristas los platos rotos de otros?

Se nos vigila de forma injusta porque se pone más foco negativo en una broma que en una declaración seria. Eso no me parece justo.

Ahora que todos tenemos la piel tan fina, ¿dónde está el límite?

En mi código penal.

¿De qué no se puede, o debe, hacer chistes?

Se puede hacer chistes de todo, absolutamente de todo. Todo es susceptible de hacer reír y cualquier cosa puede tener un lado divertido o simpático. La cuestión es que estemos de acuerdo el emisor del chiste y el receptor. Y a veces ocurre que al receptor no le gusta. Limitar el humor es ponerle puertas al campo y eso es imposible.

¿Practica la autocensura?

Tengo claro que no. El día que algo que a mi me haga gracia no lo comparta con mi público le estaré fallando a mi público.

¿Es más fácil compartir con el público en un teatro que con el espectador a través de la televisión?

En la televisión no le estás hablando solo a tu público, sino a todo aquel que en ese momento ha sintonizado la televisión y puede ocurrir que no haga gracia la broma que le propones. Es lo que tiene un medio de comunicación masivo. De todas formas, como en mi ánimo nunca está el hacer daño sino el conseguir la risa, esa es la clave que tienen que entender. Un humorista, cuando hace una broma, aunque sea desafortunada o se haya pasado de la raya o equivocado, su afán primero es hacer reír y eso no puede ser nunca castigado. Tener esa superioridad moral para decidir de qué se debe reír uno o no, me parece de una soberbia inaudita y una injusticia tremenda.

¿Cree que se está perdiendo el sentido del humor?

No, la gente lo que está es encabronada. España está cansada y hastiada pero eso no quita que siga teniendo ganas de reír.

¿Por qué «Todo al negro»?

Porque me lo apuesto todo a un género de humor que transita sobre la línea de lo negro y lo no negro, en el sentido de que un humor arriesgado, canalla y transgresor y está ambientado en un casino.

Dice que ‘Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas’. ¿Tan fuertes son sus monólogos?

Lo que no quiero es que el que venga destripe los chistes para que el espectador que venga nuevo se sorprenda.

Leí en una ocasión que decía algo así como que no salía de casa vestido sino disfrazado. ¿De qué o de quién se esconde?

No me disfrazo, me caracterizo. Disfrazarse es ocultar la identidad. Cuando salgo a trabajar voy de Miguel Lago.

Ahora que no está en la televisión, ¿se siente más libre?

No especialmente porque siempre me he sentido libre en todo lo que he hecho. Tan libre para aceptar el trabajo como para irme. Nunca me han dicho que tuviera que frenar. Soy libre y el que intenta domarme, a día de hoy, no lo ha conseguido.

¿Qué ha significado para usted participar durante tanto tiempo en un magacín diario como era ‘Todo es mentira’?

Un aprendizaje excelente. Ahora estoy preparado para cualquier reto televisivo que se me ponga por delante.

¿Qué es más gratificante, ver las audiencias o recibir un aplauso?

El aplauso porque es directo, espontáneo y es para ti. Lo otro es un número que agobia y preocupa, pero a otros.

Usted conoce los sinsabores de las redes sociales -se le criticó tras un chiste sobre la infanta Elena-. ¿Ahora las sufre, las utiliza o las ignora?

Las sufro, las utilizo o las ignoro, según el día, pero sobre todo, las sufro.

¿Qué le hizo ver que podía hacer reír a la gente?

Viendo ‘El club de la Comedia’ en el año 99. Ahí descubrí que había un género nuevo que se llamaba stand up que me volvía loco y yo quería hacer.

¿Le sirve ser licenciado en filología hispánica para estas lides?

Absolutamente, el saber no ocupa lugar.