Hay grupos que unen y Pink Floyd va a unir a personalidades tan diferentes como Sergio Aguado, José Luis Macías, Miguel Giner, José Manuel Moles, Vicente Chust, Xema Reig, Jorge Moreno, Quique López, Aisha Bordas, Pepe Mallent o Javi Cambra, nombres vinculados a grupos como Los Inhumanos, Vídeo, Revólver, Comité Cisne o Glamour. Ellos han creado una banda específica para el día 9 de abril actuar en La Rambleta en The dance side of Pink Floyd, todo un homenajea al grupo musical más representativo del rock sinfónico, progresivo, psicodélico e innovador de los 70-80. Entre otros éxitos interpretarán temas tan significativos como "Another Brick in the wall", "Wish you where here", "Money" o "Shine on your crazy diamond".

Además, los alumnos de nivel profesional y elemental del Conservatori Professional de Dansa de València han creado coreografía exclusivas para acompañar las actuaciones. El evento está creado y organizado por La movida valenciana, una plataforma formada por músicos valencianos de las grandes bandas del pop-rock local de los 80 y 90, unidos para promover la realización de conciertos y eventos culturales en los que la mejor música de todos los tiempos es la principal protagonista. En mayo de 2018, y también en La Rambleta, organizaron el festival “Valencia with The Beatles” que unió música, danza, ilustración y literatura en torno a la figura del cuarteto de Liverpool. La actuación se completará con una exposición de carteles y fotografías exclusivas.