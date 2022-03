Vita Castellá, la política muerta en un hotel que protagoniza el nuevo libro de Giménez Bartlett

“Estaba completamente vestida, no vayan a pensar, con su collarón de grandes perlas en el cuello, que no se lo quitaba ni para dormir. Los ojos abiertos mirando al techo. ¡Dios!, sé que no debía haberla tocado para nada, pero lo primero que hice fue cerrárselos. No lo podía soportar. Aquellos ojazos suyos, que igual se reían que se convertían en los de una fiera a punto de atacar”.

Así describe la escritora Alicia Giménez Bartlett el hallazgo del cadáver en un hotel de Madrid de Vita Castellá, presidenta de la Generalitat Valenciana -en la ficción, claro- y protagonista de su última novela, “La presidenta” que Alfaguara publicará el próximo mes de abril. Castellá es, por así decirlo, protagonista “post mortem” de “La presidenta”, ya que es a partir del hallazgo de su cadáver cuando la trama del próximo libro de Giménez Bartlett da comienzo. “La comprometida situación exige que quede oficialmente descartado un posible asesinato y que la investigación encalle, de manera que el partido en el poder, al que la víctima pertenece, ha activado todos los recursos y ha hecho sonar todos los teléfonos de las altas esferas que le puedan ayudar a ganar tiempo”, explica la editorial sobre el argumento de la novela. A partir del hallazgo del cadáver de Castellá, el jefe de la policía de la Comunitat Valenciana, Juan Quesada Montilla, “decide ayudar al ministro del Interior y al director de la Policía Nacional, Juan Quesada Montilla, en su misión: despistar a las autoridades. Para ello ponen el caso en manos de dos inspectoras novatas y peculiares: las hermanas Berta y Marta Miralles. Radicalmente opuestas entre sí, deberán enfrentarse juntas a un turbio mundo de intereses”. Aunque la editorial solo ha facilitado un fragmento del inicio de la novela, ya encontramos en él una serie de aspectos que hacen pensar que Giménez Bartlett ha podido inspirarse en la historia política valenciana de los últimos años para crear “La presidenta”. Que la jefa de la Generalitat que da nombre al libro se llame Vita Castellá, que le guste llevar collares de perlas y que haya muerto en un hotel de Madrid -como le ocurrió en noviembre de 2016 a la que había sido hasta un año antes alcaldesa de València, Rita Barberá- no parece casual. Tampoco parece casual que, según se recoge en este primer capítulo de “La presidenta”, Castellá estuviese en Madrid para prestar “declaración ante el Supremo”. Cabe recordar que Rita Barberá falleció en el hotel Villa Real de la capital española dos días después de declarar ante este tribunal como imputada por un presunto delito de blanqueo. Ganadora de los Premios Planeta, Nadal, Pepe Carvalho o José Luis Sampedro, entre muchos otros, y residente en Vinarós, Alicia Giménez Bartlett es una de las autoras de novela negra más importantes y populares de la literatura en español. Precisamente, el pasado viernes acompañó en la librería Ramon Llull a Fernando Delgado en la presentación de “Todos al infierno”, una novela sobre la corrupción en la que el escritor tinerfeño también usa nombres ficticios que recuerdan a otros reales de la política valenciana.