Carmen Lacomba se ha alzado con el Primer Premio del “II Torneo de Titaina Valenciana” en el que han participado 6 amos y amas de casa de El Cabañal. La ganadora ha recibido un título que le acredita como la mejor cocinera de titaina.

La titaina es un plato que pone en valor el producto de cercanía y recupera tradiciones valencianas. Tal y como han explicado a lo largo del torneo los participantes, cocinan este plato todo el año, pero especialmente y sobre todo, en Semana Santa.

Los gastronómicos Toni Carceller, José Cuñat, Boro Peyró, Ana Bellot, Héctor González, José Luis Lucas, José Carreño, Nicole Maka-Sprawa, Vicente Gil, Nereida Riera, Juan Falcó y Joan Ruiz han sido los miembros del jurado, del que ha salido elegida la receta de Carmen como la favorita.

Carmen Lacomba Salvador, nacida en El Cabañal, aprendió la receta de su madre pero asegura haber aprendido sola porque “ella me enseñó pero no le salía como a mí, que he practicado mucho”. Su titaina es un plato que toda su familia le pide que prepare cuando tienen un compromiso fuera de casa. Ella siempre está encantada de hacerla y afirma que “los que la prueban, no dejan ni la olla de lo rica que está”. Carmen sigue la receta tradicional con tomate natural, pimiento verde, tollina, ajos y piñones.