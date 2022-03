Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo, presenta hoy las nuevas funciones de ‘Fusión’, la playlist personalizada que se lanzó oficialmente el pasado mes de agosto y que permitía combinar la música entre dos usuarios, generando así una lista compartida con los temas favoritos de ambos. Las nuevas funciones personalizadas de ‘Fusión’ permitirán a todos los usuarios de la plataforma fusionar su música con la de su grupo de amigos, y, además, podrán incluso mezclar su música con la de sus artistas favoritos.

Así, esta expansión de ‘Fusión’ da lugar a nuevas formas de conectar a los usuarios de una manera especial y única con sus amigos y artistas preferidos a través de la música.

Cómo crear una playlist ‘Fusión’ con un grupo de amigos

A partir de hoy será posible combinar la música con hasta diez amigos o familiares y obtener una playlist personalizada y compartida con todo el grupo. Para conseguir esta lista ‘Fusión’, tan solo habrá que seguir los siguientes pasos:

Invita. En primer lugar, habrá que buscar el término ‘Fusión’ en el buscador de Spotify y, a continuación, haz clic en ‘Invitar’ para seleccionar a las personas con las que se quiera hacer la playlist personalizada.

Las personas recibirán una invitación y, una vez la hayan aceptado, Spotify generará la lista de reproducción, que del grupo. Además, se podrán ver qué canciones se han añadido para cada amigo o familiar. Escucha y comparte. Una vez que todos se hayan unido a la playlist colaborativa, los integrantes que formen parte de la lista recibirán una tarjeta personalizada con los resultados para compartir en redes sociales.

Cómo crear una playlist ‘Fusión’ con tu artista favorito

Para todos aquellos que se hayan preguntado alguna vez qué es lo que escuchan sus artistas favoritos o cuáles son sus influencias creativas, ahora es posible conocer todos estos detalles de primera mano con la actualización de las playlists ‘Fusión’.

Para fusionar la música de un usuario con un artista, tan sólo será necesario hacer clic en el enlace disponible en el perfil del artista y dejar que Spotify haga el resto. La plataforma fusionará el gusto musical del usuario con los del artista elegido y creará una lista de reproducción compartida que se irá actualizando de forma automática cada día. Los usuarios también recibirán una tarjeta compartida en la que se mostrará la compatibilidad musical y las canciones que más les unen.

Los fans de artistas como Camilo, Charli XCX y BTS, entre muchos otros, ya pueden mezclar su música con ellos para obtener su playlist ‘Fusión’ compartida. Esta lista de artistas que forman parte de ‘Fusión’ se irá alargando y actualizando con el paso del tiempo para que todos los usuarios puedan conectar con sus artistas preferidos. A lo largo de abril, Amaia se convertirá en la primera artista española con la que los fans podrán fusionar su música y descubrir su compatibilidad musical.

La cantante, quien recientemente ha lanzado su último sencillo “Bienvenidos al Show”, destaca sobre sus canciones favoritas que le causan “nostalgia por haberlas escuchado de pequeña”, y añade que “otras me transmiten sensación de verano o me dan ganas de bailar. Lo que tienen en común todas es que por una razón o por otra me emocionan mucho”.