Revolució amable amb Alfred Picó

Fer riure en temps complicats és un acte revolucionari. ‘Els Villalonga’ han instal·lat en la plaça de l’Ajuntament el seu programa de resistència dramàtica, un text intel·ligent, ben adaptat i amb una gran interpretació, on cal destacar Alfred Picó (Pau Villalonga) un clàssic de l’escena valenciana que és una mena d’empelt entre Peter Sellers i Jack Lemmon amb moments de Mel Brooks. Com una de les escenes finals, la conversa amb el conegut dispositiu-altaveu ‘aleix’ que per exercitar la memòria li fa repassar les comarques del país. Genial.

La saga Villalonga, de vuit cognoms valencians, posa davant l’espill la nova societat, on l’herència patrimonial i sentimental entra en xoc contra els nous principis que intenten passar pàgina dels hàbits conservadors. Bé siga la pervivència del llinatge o la continuïtat de l’empresa familiar. Això entra en crisis amb l’arribada de Pau González Ramírez (Bruno Tamarit), el xicot d’Anna Villalonga Garrigues (Lucía Poveda), la filla rebel que pot acabar amb la plàcida estabilitat d’una família d’ordre. Però tot té un preu, persones incloses, i en la majoria de vegades acaba en tracte. El director Carles Sanjaime al·ludia al component individualista de la burgesia valenciana per explicar el missatge de l’obra. Objectiu complit.

Però amb independència de la faula, la representació funciona com una màquina de riure, amb diàlegs satírics i actors i actriu extraordinaris.