Salir de aquí para poder bailar

Hace años que la coreógrafa valenciana trabaja y reside en los Países Bajos, donde comenzó trabajando en la Netherlands Dans Theater de La Haya y hoy tiene ya su propia compañía.

Marina Mascarell, Silvia Batet, Víctor Fernández y Mayte Tortosa tienen varias cosas en común: son valencianos, acababan de cumplir 18 años cuando decidieron marcharse para poder cumplir su sueño de dedicarse a la danza y han conseguido sus objetivos. A estas coincidencias podríamos añadir otra más circunstancial: los cuatro participan en la edición de este año del festival Dansa València. De alguna forma, han vuelto a casa.

La primera en irse fue Marina Mascarell, una de las coreógrafas valencianas más internacionales, quien el martes llevará a la sala Matilde Salvador ‘Orthopedica Corporatio’, una creación suya para su propia compañía en la que cinco bailarines de edades, trayectorias, culturas y nacionalidades diferentes interactúan y se fusionan en un ejercicio de resistencia. Ese mismo día presentará un libro sobre su metodología de trabajo y los días 7, 8 y 9 de abril impartirá un taller en LaGranja.

Nacida en Oliva, Mascarell realizó sus primeros estudios de danza en València y acabó el grado superior en Madrid. Después probó suerte en los Países Bajos, donde entró en la segunda compañía de la Netherlands Dans Theater de La Haya, tras lo que trabajó en Nueva York y regresó a la compañía holandesa, pero en esta ocasión para bailar en el cuerpo principal. Fue allí donde Mascarell se convirtió en coreógrafa independiente y donde ahora es una artista reconocida. Más que en su tierra natal.

Para ella, salir de España fue una cuestión natural, de «necesitar ver cosas porque aquí me ahogaba». «Una de las cosas que aprendes cuando sales es que la danza contemporánea está más valorada fuera y que tienes que buscar trabajo donde te valoren más. Te tienes que ir para seguir creciendo», explica. De València echa de menos muchas cosas -«las amigas, el sol, los otoños y las primaveras, los cambios de estación»-, pero sigue sintiéndose una privilegiada «por salir, viajar, conocer culturas y tener compañeros que vienen de otros sitios», añade. «No me siento desafortunada por haberme tenido que ir, sino todo lo contrario».

El problema de la danza contemporánea en España, prosigue Mascarell, es de base, de educación, de falta del sentido crítico por «cuestionarse lo establecido», imprescindible para que expresiones artísticas como esta reciban el apoyo de instituciones y público que sí encuentra en otros países. «En España hay gente de mucho nivel y con la capacidad de evolucionar, pero el paisaje no ayuda -asevera-. Salen flores en el desierto, pero seguimos a años luz del resto de Europa».

En el caso concreto de la danza en València, Mascarell cree que, aunque se están haciendo cambios positivos respecto a épocas anteriores, «las instituciones no son todo lo ágiles que deberían ser para lograr un cambio realmente estructural».

«El problema general en toda España -añade- es que cuando hay un cambio de gobierno la tendencia es la de destruir lo anterior y empezar de cero. En Holanda tirar al director de un teatro cuando hay un cambio de gobierno como se hace aquí es impensable, lo ven propio de una república bananera».

Por eso Mascarell suelta un «buf» cuando se le pregunta si alguna vez volvería a València para dirigir, por ejemplo, una compañía pública de danza. «Es que eso no va a pasar -zanja-. Si no hay suficiente apoyo para una infinitud de artistas que ya están trabajando, ¿cómo van a hacer una compañía que cuando llegue el político siguiente la destruirá porque su directora no piensa igual que él? Yo soy mamá, tengo aquí en Holanda a mi hija y no voy a moverme sabiendo que más pronto o más tarde me tocará regresar».

Reconocimiento en Cataluña

Silvia Batet eligió un exilio más cercano que el de Mascarell. Tras iniciar sus estudios de danza clásica en la academia de Mari Cruz Alcalá de València, a los 18 años se fue a Barcelona para estudiar Ciencias Biomédicas «porque parecía que después del Bachillerato tenía que estudiar algo que no podía ser danza».

Por supuesto, aquellos estudios médicos eran solo una excusa para poder ejercer en la ciudad condal su gran pasión. «De adolescente ya íbamos a campeonatos de hip hop en Barcelona porque allí había mucho más movimiento. Pero en ese momento no me planteaba ser coreógrafa. Solo sabía que me lo pasaba muy bien».

Batet siente ahora que dar aquel paso fue «un poco una locura». «Los primeros años fueron muy duros porque València es casa y cuando eres tan joven eso se siente -recuerda-. Pero después entré a estudiar el grado profesional y todo fue mejorando». Como trabajo de fin de grado en el Institut del Teatre de Catalunya, la bailarina ideó su primera coreografía, ‘Réquiem’, que, curiosamente, estrenó y dirigió en Russafa Escènica con los bailarines que ahora forman su compañía.

Desde entonces su carrera ha evolucionado de una forma vertiginosa e incluye actuaciones por toda España, colaboraciones como la que le trajo al Palau de les Arts con la Fura dels Baus para el montaje de ‘Sanson y Dalila’ y reconocimientos como el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre en 2020 por ‘Oblivion’, obra que estrenó en el Festival Grec y que ayer llevó al Museo de Bellas Artes dentro de la programación de Dansa València. «Eso fue el espaldarazo definitivo para nuestra compañía y creo que nos ha consolidado. Ha sido un proceso muy fluido y muy bonito».

Por eso, los planes más o menos inmediatos de Batet no pasan por volver a València, aunque le sigue produciendo «una sensación un poco extraña» que su nombre suene más «allí que aquí». También Batet subraya que el panorama dancístico valenciano mejora aunque sigue habiendo muchos aspectos que solucionar. Sigue siendo un escenario agreste para el tipo de danza contemporánea y vanguardista como la que ella hace y las instituciones siguen sin abrir demasiado el abanico a nuevas propuestas. «Está habiendo mucho movimiento y trabajo por parte de festivales privados y de la Administración -reconoce-. Pero como también ocurre en Barcelona, en València hay compañías que están muy institucionalizadas y a las que se les sigue dando prioridad en detrimento de otros modelos de creación más emergentes».

El encuentro

Silvia Batet no va a regresar a València de momento pero sí quiere «tender poquito a poquito puentes con mi comunidad».

Víctor Fernández, en cambio, sí ha vuelto para quedarse tras montar con Mayte Tortosa la compañía Hastaqueªcabe, cuyo espectáculo ‘Yo-yo’ presentarán hoy en el Centre del Carme y mañana en la plaza del Colegio del Patriarca.

Como Silvia Batet, Víctor Fernández entró en el baile a través del hip hop y el break dance en las calles de València: «Pero tenía inquietud y empecé a educarme en la danza contemporánea. A los 18 años decidí irme a estudiar al Institut de Teatre y terminé mis estudios en Rotterdam y allí me quedé».

También sus inicios fueron complicados: «He ido a los sitios con contratos firmados, pero también con una mano delante y otra detrás -continúa-. Pero fuera de España siempre encuentras algo porque se dedican a la danza muchos más recursos que aquí».

Mayte se fue de València siendo bien joven. Estudió danza clásica en Albacete, después contemporánea en Alicante y trabajó hasta hace poco en varias compañías de circo en Tenerife. En 2020 volvió a València y, en plena pandemia, se encontró con Víctor. «Nos conocíamos a través de las redes sociales y de amigos en común. Empezamos a conectar y hace un año decidimos encontrarnos en un estudio de València para ver si podíamos hacer algo juntos», recuerda Víctor. «En estos casos, sueles empezar como un juego para ver cómo se comportan los cuerpos cuando se juntan -continúa Mayte-. Y desde el principio pareció que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo».

La atracción corporal entre los dos fue más allá de lo coreográfico y hoy Mayte y Víctor son también compañeros sentimentales. Su compañía es pequeña y ser así «es difícil en València». «Pero prima la ilusión y las ganas, y poco a poco nos van saliendo fechas. Nos juntamos en un momento de pánico extremo en la cultura, en el caos de la pandemia, y siguen faltando circuitos para piezas de calle como la nuestra. Pero las cosas en València van mejorando. Tenemos esperanza».

