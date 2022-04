Marina Sanmartín: "La realidad es una bomba atómica y la ficción, fuegos artificiales"

La periodista y crítica literaria Marina Sanmartín (València, 1977) publica ‘Las manos tan pequeñas’, un relato en el que la crónica de sucesos, el deseo y la verdad entablan un juego macabro dirigido por una escritora de novela negra, Olivia Galván.

Toda su historia tiene lugar en Japón.

Siempre escribo a partir de alguna obsesión. Para empezar a escribir una historia necesito encontrar a alguien o algo que me obsesione. En otoño de 2018 viajé a Japón. Principalmente estuve en Tokio. Aunque no soy una persona que viaje mucho, he de confesar que de todos los viajes que he hecho en mi vida, fue el que más me impactó. La cultura japonesa es completamente distinta a la nuestra. En los sitios en los que he estado, siempre me he acabado adaptando con el paso de los días. Pero me marché de Tokio con la sensación de haber visitado otro planeta. Me sentía en tierra extraña. Aprendí lo que era sentirse viajera. Fue fascinante.

¿Se sintió incómoda en algún momento?

Sí, pero no de manera negativa. Me dio la sensación de que la ciudad era un ser vivo. La gente vive para la ciudad y no la ciudad para la gente. Me pareció increíble.

Muchos de los detalles curiosos que vio se encuentran en la novela, como la separación entre edificios.

Como tienen un problema con los terremotos tan grave, la normativa exige que entre un edificio y otro haya una separación, por si los edificios oscilan no se golpeen entre ellos. Como a mí me gusta mucho el crimen, me imaginé que un día encontraban unas manos de mujer en ese hueco.

Las manos siempre entrañan mucho simbolismo. ¿Por qué se decantó por esta parte del cuerpo humano para abordar esta historia?

Eso lo he pensado después, porque la verdad es que cuando me pongo a escribir una historia tampoco intento trascenderla. Pero es cierto que con el tiempo me di cuenta de que las manos son fundamentales. Este relato habla de Japón, pero también del deseo, y ahí las manos tienen un papel fundamental.

Las manos también se utilizan para defenderse.

Sí, aunque hay algo que une placer y el dolor: el deseo sadomasoquista. En esas practicas, en cualquier forcejeo o cuando te peleas con alguien, las manos siempre están ahí. También cuando intentas someter a alguien. Son la parte del cuerpo que sirve de puente.

¿Por qué decidió escribir la novela en primera persona?

Quería que la historia fuera contada por una escritora de novela negra. Mucha gente piensa que la protagonista soy yo, y creo que sí, que el personaje tiene muchas cosas de mí. Pero sobre todo esta historia está contada en primera persona porque es una confesión, y como toda novela es una carta. Se tenía que contar desde el yo.

¿Se cuenta mejor la verdad desde la primera persona?

La protagonista de la novela quiere contar la verdad ella misma, en primera persona. La verdad no se puede contar en tercera persona porque la verdad no existe. No hay una única verdad. Si Will Smith te cuenta cómo le dio el bofetón a Chris Rock en los Oscar te lo contará de una manera, pero si te lo cuenta la víctima te lo contará de otra. Esta novela es la verdad de Olivia Galván.

¿Le da más juego?

A parte de Tokio como escenario y del deseo como centro de la trama, considero que uno de los rasgos más significativos de ‘Las manos tan pequeñas’ es el juego literario. En el fondo, si hablamos de verdad tenemos que hablar en primera persona del singular porque hay tantas verdades como individuos. Nadie puede aprender al 100% de la realidad.

Es una frase acorde a nuestro tiempo por la relevancia de las redes sociales.

El problema no es que hayan muchas voces que opinen sino que pensemos que lo que nosotros vemos es la verdad al 100%. Y eso es lo que nos lleva al conflicto en todos los aspectos de nuestra vida. Somos incapaces de ponernos en el lugar del otro. Algo que viene sorprendentemente apoyado por las nuevas tecnologías. Podríamos pensar que por tener acceso a internet nuestra mirada se abriría mucho más. Pero lo que consiguen los algoritmos, las cookies y las redes sociales es que conformemos nuestra mirada a lo que nos resulta más cómodo. En realidad, es un error. Es el drama de nuestro tiempo. Todos seríamos capaces de llegar mucho más lejos si fuésemos conscientes de que no todos podemos mirar las cosas desde el mismo punto de vista. En ‘Las manos tan pequeñas’ esto es fundamental porque la novela es un diálogo constante entre Olivia Galván, que está constando su verdad de la historia, y Gonzalo Marcos, quien valora su verdad.

¿Ante esta perspectiva podemos suponer que la nuestra es una buena era para la ficción?

Siempre es una buena época para la ficción porque este es el mejor campo de pruebas que existe. La ficción tiene el poder de ponerte en situaciones para probar tus sentimientos. La realidad es como una bomba atómica y la ficción es como un castillo de fuegos artificiales. Tu puedes ver la explosión, puedes escucharla, puedes olerla, pero no te va a hacer daño, por eso es tan importante la ficción porque nos permite experimentar con la realidad. De este modo, nos permite entenderla mejor.

Así que leer nos hace mejores.

No. Quien sabe leer, quien sabe comprender lo que lee, será mejor persona porque leer nos enriquece muchísimo. Así como ver buenas películas.

¿Una ya es veterana con su quinta novela?

Creo que es mi mejor novela. Es más sólida. Mi trabajo como periodista me ha ayudado muchísimo a la hora de ganar agilidad es la ficción. Esta novela es más ágil y fresca, y yo he perdido el miedo a contarme a mí misma. Una buena escritora no tiene que tener miedo de lo que le pasa por dentro. Si yo me engaño a mí misma, todo lo que escriba será peor, porque son mis emociones las que entran en juego a la hora de contar una historia.