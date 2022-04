El IVAM inaugura mañana una exposición organizada por la Tate Modern de Londres de 260 fotografías de Zanele Muholi, activista de Sudáfrica que desde 2002 refleja con su trabajo las vidas de personas negras del colectivo LGBTQIA+ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales, agénero y asexuales).

Tal como ha señalado esta mañana durante la presentación de la muestra la directora del IVAM, Nuria Enguita, el trabajo de Muholi busca denunciar injusticias, deshacer prejuicios y estereotipos y contrarrestar desde la identificación y la implicación la mirada voyeur y morbosa hacia las sexualidades no heterosexuales. “Su activismo -subrayó Enguita-, va más allá de la imagen, es un activismo vital que tiene que ver con la necesidad de la comunidad por representarse a sí misma para evitar ser estereotipada”.

Se trata, tal como ha indicado Enguita, de la mayor retrospectiva organizada en España de la obra de Muholi -“una pequeña maravilla”, ha definido la responsable del IVAM- que se podrá ver en el museo valenciano hasta el 4 de septiembre.

La exposición se inicia con “Somnyama Ngoyama”, una serie de autorretratos con la que Muholi explora las políticas de raza y representación. Tomadas en localizaciones repartidas por todo el mundo, los autorretratos incorporan materiales y objetos que Muholi toma del entorno. En algunas imágenes -cuyo contraste aumenta para provocar el oscurecimiento de su piel- Muholi desvía la mirada para subrayar el significado que este gesto tiene para las personas negras y en otras desafía a la cámara para transmitir empoderamiento.

La segunda sala reúne la primera serie que emprendió Muholi, “Only Half the Picture”, con imágenes de supervivientes de delitos de odio cometidos en Sudáfrica y, especialmente, en las “townships”, las áreas residenciales creadas por el apartheid para los negros. Tal como ha señalado Enguita, Muholi documenta 47 casos de odio saliendo airosa del reto de no victimizar con su cámara a quien ya es víctima.

La siguiente serie -"Being"- capta momentos de intimidad entre parejas, así como su vida y rutinas cotidianas. Son “desnudos no sexualizados”, según ha explicado la directora del IVAM, tomados en color para dotarlos de mayor realismo. El objetivo aquí de Muholi es impugnar la idea errónea de que la existencia queer es aliena a lo africano, una falsedad basada en la creencia de que la atracción hacia el mismo sexo llegó a África como una importación colonial.

La sala contigua acoge la exposición de retratos de mujeres transgénero, hombres gais y personas de género no conforme tomadas en espacios públicos e históricos para los sudafricanos -como el Constitution Hill, sede del Tribunal Constitucional-, lo que las convierte en un importante elemento de activismo visual por parte de Muholi.

Otra serie fundamental es “Brave Beauties”, donde Muholi retrata mujeres trans y personas no binarias y de género no conforme en certámenes de belleza. Como ha señalado Enguita sobre este tipo de eventos, lo que para algunos puede ser una actividad un tanto superflua se convierte para la comunidad negra LGBTQIA+ en un espacio de resistencia, expresión y reafirmación frente a las culturas heteronormativas y el supremacismo blanco.

La exposición la cierra “Faces and Phases” (Caras y Fases), una serie que Muholi inició en 2006 y que reúne ya más de 500 imágenes, de los que una parte se exponen ahora en el IVAM. Se trata de un gran retrato colectivo formado por decenas de retratos individuales de personas negras, lesbianas, tansgénero y de género no conforme, algunas de ellas fotografiadas en varias fases de su vida. “Frente a los proyectos de otros fotógrafos, Muholi no trata de mostrar a un tipo de persona sino lo individualidad de cada uno”, ha destacado Enguita. “Es una especie de archivo vivo, que muestra que la identidad puede ir cambiando”.