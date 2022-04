El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este martes que el relevo del director artístico de la Banda Municipal de la ciudad que reclaman los profesores y profesoras de la agrupación musical "se tiene que sacar de las asambleas" porque se trata de un asunto que hay que "hablarlo a otro nivel".

"Es una cuestión que creo que normalmente se tiene que tratar en otros parámetros y en otros niveles. No es una cuestión asamblearia hacer un tratamiento de esto", ha considerado el primer edil preguntado por esa petición tras visitar el Palau de la Música de València coincidiendo con el inicio de las obras de remodelación de este edificio.

Los músicos de la Banda Municipal de València consideran que el actual responsable artístico de esta agrupación, Rafael Sanz-Espert, "no sabe trabajar en equipo, no mantiene una correcta comunicación con los integrantes de la misma y no mantiene un proyecto musical y de gestión a la altura de las necesidades del colectivo y de una ciudad como València".

Así lo manifestaron estos profesionales en una asamblea en la que, de los 57 miembros de la banda asistentes, 51 votaron favorablemente a este cambio en la dirección y el resto se abstuvo. Los integrantes de la banda apuntan que el nivel artístico de las programaciones de los conciertos "no es la que corresponde a una banda profesional de nivel excepcional reconocida internacionalmente".

El alcalde ha manifestado también que "hay un aspecto que han de tener claro los miembros de la banda" y que se debe abordar antes y se ha referido al número de interinos que hay en esta agrupación musical. Ha dicho que antes del citado relevo se plantea acabar el proceso de funcionarización.

"Dado que hay una gran cantidad de personas interinas, y entendemos su preocupación, decimos que no nos planteamos este tema antes de que acabe el proceso de funcionarización de las personas interinas", ha expuesto el primer edil. "Después, ya hablaremos. Creo que se ha entendido. Queremos hacerlo de acuerdo con ellos", ha señalado.

Tras ello, Ribó ha reiterado que el relevo del director artístico debe salir de las asambleas. "Creo que se tiene que sacar de las asambleas y que hay que hablarlo a otro nivel, como se hace siempre en cualquier banda y en cualquier orquesta de todo el mundo", ha manifestado.