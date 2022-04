Cuando a David Bustamante le ofrecieron participar en el musical Ghost se echó a reir. No se lo creía. Ahora, casi tres años después, considera que éste fue uno de los sí "más valiosos" de su carrera y uno de los más gratificantes. "Tenía miedo que decir que sí al personaje, pero ahora estoy muy feliz", apunta

El cantante, a partir del 14 de mayo, se transformará e Sam sobre las tablas del teatro Olympia en 'Ghost, el musical', una producción en la que se alterna con Ricky Merino, y en la que promete, el público, vivirá "una montaña rusa de emociones" con "pasión, drama y, sobre todo, muchas risas". Un espectáculo, ha llegado a decir durante la presentación , "perfecto". Bustamante ha confesado que 'Ghost' es la historia con la que ha crecido porque esta era la película favorita de sus padres.

Bustamante ha reconocido que, dar el salto a la interpretación, le producía "mucho miedo", pero que él quería "probarse" y "ver lo que pasaba". "Desde el primer momento, cuando uno entiende lo que tiene que hacer y lo que tiene que sentir, todo fluye. Hay muchas veces en la que hay que ser natural, hay que sentir la historia. Esto es lo más hermoso que he hecho, seguramente no sea el último musical que haga", apuntaba tras reconocer que entendió las dudas que generó su incursión en este género. "La gente ha visto que no vengo de paso, yo soy un profesional y con el mayor de los respetos me he preparado para que todo salga perfecto".

Dirigida por Federico Bellone, cuenta con 17 actores y 41 escenas que "recrean fielmente la historia de la película escrita por Bruce Joel Rubin. Bustamante actuará en las funciones de los jueves a las 20:00h; viernes a las 18:00h, sábados a las 21:30h y domingo a las 18:00h; excepto el domingo 15 de mayo, que la función será a las 17:00h.Por su parte, Ricky Merino lo hará en las funciones de los viernes a las 21:30h y sábados a las 18:00h. El domingo 15 de mayo actuará en la función de las 20:30h.

La historia gira en torno a la relación entre Sam y Molly tanto en esta vida como tras el fallecimiento de Sam a consecuencia de un asalto que sufre la pareja en la calle. Sam no desaparece de la vida de Molly, sino que queda atrapado entre este mundo y el más allá. Molly, sin saberlo, está en peligro. Una médium, Oda Mae Brown es capaz de ayudar a Sam a contactar con Molly para ponerla sobre aviso.