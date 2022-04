Jesús Rubio Gamo ofrecerá este jueves, 7 de abril, en el Teatre El Musical (TEM) y dentro de la programación del festival Dansa València, la propuesta 'Acciones sencillas', en la que el bailarín y coreógrafo madrileño realiza una exaltación de "la complejidad de la simpleza" e investiga "las máximas posibilidades del cuerpo a partir del mínimo recurso".

Su anterior montaje, 'Gran bolero', con el que visitó el festival del Institut Valencià de Cultura el año 2019, obtuvo el Premio Max al mejor espectáculo de danza 2020.

Por su parte, Alberto Cortés plantea en 'One Night at the Golden Bar', programada en Espacio Inestable, una declaración de amor cursi desde una mirada 'queer'.

Desde el imaginario de la figura del ángel, el coreógrafo andaluz se pregunta qué masculinidad nos gobierna, qué fragilidades y grietas no se están mencionando, qué identidades están en un lugar vulnerable y cómo vamos a proteger a estos cuerpos cuando griten públicamente cómo se sienten cuando aman.

La bailarina y 'performer' valenciana Sandra Gómez siempre ha sentido curiosidad sobre el aspecto físico del elemento sonoro. Mañana, en La Mutant, presenta su última exploración al respecto, 'Bailar al sonido', que trata el sonido como una fuente energética, cuya propagación implica un trasvase de energía dirigido a alterar y afectar al cuerpo de forma que pueda modificar su estado y lugar.

"Este es un proyecto que surge de estirar de aquel hilo en el que ya había entrado en piezas anteriores, y que tanto me sigue interesando: el del sonido como herramienta creativa, narrativa y generadora de ambientes, estados y emociones", afirma Gómez.

Culmina la programación de Dansa València para este jueves una selección de espectáculos de compañías valencianas que actuarán al aire libre en la plaza Colegio del Patriarca en horario de aperitivo: Cia. Hastaqueacabe, Carlos Peñalver y EYAS Dance Project.

La compañía emergente valenciana Cia. Hastaqueacabe, integrada por Víctor Fernández (València) y Mayte Tortosa (Ontinyent), presentará 'Yo-Yo', que cuenta la historia de dos personas que buscan su identidad a través de un viaje compartido.

Diálogo entre cuerpos

Sus comportamientos y movimientos crean un diálogo entre sus cuerpos, que generan de este modo un caos ordenado que hace referencia al movimiento de ascenso y descenso del juguete yoyó, y desenvuelven, así mismo, el desequilibrio emocional que provoca la búsqueda de la estabilidad.

Completan la tríada Carlos Peñalver (Alicante), quien pondrá de largo su nueva producción propia, 'Ciaccona', con la piel herida como punto de partida y columna vertebral conceptual, y EYAS Dance Project, que conjuga en 'Júpiter & Jaguar' una sinergia de ferocidad, sensualidad y juego.