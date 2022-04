"Veta", el pop valenciano que no debemos olvidar

‘Veta’ es uno de los cuatro discos que conforman «Mural sonor», el proyecto impulsado por Acció Cultural en el que 50 artistas repasan varias décadas de música en valenciano. En este álbum, la banda Tardor y May Ibáñez, cantante de Badlands, se han unido para emprender un viaje por la historia del pop local a través de un puñado de nombres -desde la santísima trinidad conformada por Julio Bustamante, Pep Laguarda y Remigi Palmero hasta Arthur Caravan o Gener- retirados ya de la escena y, en muchos casos, condenados a los márgenes de la fama.

El próximo 9 de abril dará comienzo en la Casa de la Cultura de la Pobla de Vallbona la gira de ‘Veta’, que pasará también por la Plaza de Toros de Castelló (7 de mayo) y el Teatro Principal de València (el 13 de mayo). Tardor y May Ibáñez contarán en directo con la presencia de algunos de los músicos que han colaborado en la recreación de estas canciones que repasamos aquí con Àlex Blat, cantante de Tardor y director artístico de este proyecto.

1. «Estimada germana»

‘Veta’ se abre con «Estimada germana», la canción que Julio Bustamante incluyó en su histórico ‘Cambrers’ de 1981. Àlex Blat supo que quería cantar este tema el día que entrevistó a Bustamante en la radio y le vio bailar el tema mientras sonaba en sus auriculares. «Además, con esa esencia de swing y rock’n’roll es una canción muy Tardor, fácil de llevar a nuestro terreno».

2. «Somnis»»

Esther se encarga de cantar una versión minimalista de «Somnis» de Pinka. «Conocí la canción en uno de esos discos de Escola Valenciana y me gustó porque tiene una melodía muy de pop de grandes públicos. El cantante de Pinka tenía un registro muy alto, así que me la imaginaba cantada por una chica como Esther, que es una de las grandes apuestas de futuro de la música en valenciano. Además, sabía que se iba a sentir muy identificada con lo que decía la letra. Tanto que la ha hecho suya».

3. «Samarretes velles»

Tenda entra en ‘Veta’ para colaborar en «Samarretes velles», una de las mejores canciones de ‘Llum’, el último disco de Sant Gatxo. «También la elegí pensando en la manera tan particular que tiene de cantar Martín, de Tenda, otro artista con un futuro enorme. Se ha quedado una canción de indie masivo, intensa y guitarrera y con unos vientos que la elevan a una dimensión superior».

4. «Les joies»

Júlia se apartan de sus caminos vaporosos para, ayudadas de una buena sección de metales, encarar «Les Joies» de los efímeros Les Deesses Mortes. «Siempre me parecieron un grupo espectacular, pero solo hicieron un disco y no querían tocar en directo. Desde la primera vez que la escuché me parecía superchula y ese rollo desganado y con mucha personalidad en la voz casaba muy bien con Júlia».

5. «El verd de l’estiu»

Novembre Elèctric y Joe Pask ayudan a tejer una versión de «El verd de l’estiu» de Inòpia bastante alejada de la original. «El disco ‘Les 4 estacions de l’arròs’ tenía una producción de mucho nivel para la escena del momento. La versión la hemos llevado al pop rock pensando en la voces de Josu (Joe Pask) y de Yerai (Novembre Elèctric) pero sin perder energía ni intensidad».

6. «Cims i abismes»

‘Veta’ lleva al medio oeste norteamericano el «Cims i abismes» que se encontraba en el fundacional ‘Brossa d’ahir’ de Pep Laguarda i Tapineria. «El disco de Pep tiene en general un rollo muy yanqui, y estaba claro que con la voz de May podía quedar que ni pintado. Es una versión emociante, respeta la original y es una de las que más me gusta como ha quedado».

7. «Nostàlgia de futur»

Senior canta en «Nostàlgia de futur» de 121Db, «un grupo que para mí fue un referente porque me demostraron que podía hacer la música que me gustaba en valenciano. Así que, aunque fueron pioneros en el indie rock en valenciano, esta es sobre todo una apuesta personal. Pensé que quedaría muy bien escuchar a Senior, la figura más veterana de todas las colaboraciones, haciendo una oda al futuro».

8. «Menteta»

Neus Ferri pone su voz de rockera clásica al «Menteta» de El Trineu Tanoka, ráfaga grunge y casi surfera de la pasada década, «una banda bastante alternativa y difícil de catalogar. Pero tenían unas melodías fantásticas, que es lo que buscaba para este disco. Neus la ha llevado con su voz a otro terreno, le ha dado una vuelta hacia el rock más canónico que me ha gustado mucho».

9. «Deu de ser amor»

Para recuperar «Deu de ser amor» de Remigi Palmero, Tardor y May cuentan con la ayuda de Inèrcia y Mugroman. «Al planear el disco me di cuenta que en el pop en valenciano hay como un vacío en los 90, como si el rock catalán lo hubiese ocupado todo». Menos mal que estaba ahí un veterano como Remigi para salvar los muebles. «La canción original tenía un rollo mariachi que hemos traducido en balada rockera, tipo Aerosmith o Bon Jovi. Mugroman es uno de los mayores fans de Bon Jovi que conozco y sabía que le iba a dar un rollo que flipas».

10. «Cadència trencada»

«Cadència trencada» de Arthur Caravan queda sujeta a la voz de GEM. «Es una estas elecciones que están pensadas para la voz que la iba a interpretar. No es la más famosa de Arthur Caravan, pero me gustaba la melodía y sabía que le podía ir muy bien a GEM y también al estilo de Tardor, a ese filtreo de nuestro último disco con los 80».

11. «Cigarrets»

Para «Cigarrets» de El Corredor Polonés, Smoking Souls aportan luminosidad a un tema originalmente bastante grunge. «Pero hemos conservado la velocidad para que no perdiera la esencia. Queríamos que Carles Caselles se sintiera cómodo y en ese registro él se desenvuelve muy bien. Además, May tiene una voz muy versátil y los coros que hace le da a la canción un rollo espectacular».

12. «La gràcia que tens quan camines»

‘Veta’ va llegando al final con una gozosa versión a cargo de Sandra Monfort de «La gràcia que tens quan camines», que estaba en el ‘Oh, germanes’ de Gener. «Es superdulce, muy bonita, con unos arreglos finísimos... Cuando te pones a extraer toda la información que hay en un disco de Gener te das cuenta de que jugaban en otra liga. Así que para hacer la versión también necesitábamos a una artista como Sandra, que también juega en otra liga».

13. «Puff el drac màgic»

Por último, May y Tardor regresan a la infancia, y a la esencia, con «Paff, el drac màgic» de Paco Muñoz. «Muchos de los grupos que hemos hecho pop rock en valenciano de alguna manera estamos marcados por Paco. Es una versión de un tema folk de Peter, Paul and Mary, así que hemos mantenido la línea original, cantada a dos voces, pero con la letra en valenciano de Paco Muñoz».