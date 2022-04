Alice Kellen: "La inspiración va por épocas, pero yo creo en trabajar cada día"

Alice Kellen es escritora, es valenciana y ha conquistado con sus novelas a más de un millón de lectores a lo largo y ancho del país, y fuera de él. Tan solo una semana después de su lanzamiento, ‘El mapa de los anhelos’ ya encabeza la lista de los libros más vendidos en algunas tiendas especializadas. Kellen, con el amor en el centro de todas sus historias, ha logrado enganchar a toda una generación que se ve reflejada en sus personajes.

‘El mapa de los anhelos’ arranca con la muerte de Lucy, hermana de Grace, la protagonista. ¿De dónde saca la inspiración para crear los personajes?

Intento que en cada novela sea distinta la personalidad de los personajes para que dé juego a cada historia. Me parece que una de las cosas más divertidas es ponerme en la piel de distintos personajes, intentar entenderlos. Es un ejercicio de empatizar.

¿Qué nos vamos a encontrar entre sus páginas?

Es un viaje a través de los anhelos de Will y Grace, pero sobre todo es un viaje al interior de uno mismo. Todas esas cosas que soñamos, que queremos ser pero que a veces no nos atrevemos o no sabemos cuál es el camino que debemos tomar. En este caso es una historia de autoconocimiento a través de El mapa de los anhelos, que es un juego que Lucy, cuando ha fallecido, le deja a Grace. Es un conjunto de cartas y pruebas que ella piensa que pueden despertar a su hermana. Y también de alguna manera es un proceso de duelo.

Hábleme del juego.

Se me ocurrió que fuese un juego a raíz de ver a un niño en un hospital con una enfermedad crónica. Estaba jugando a las cartas con su abuela, y ella me contaba que, para pasar las horas, jugaban mucho a juegos de mesa. Se me ocurrió así que a Lucy le gustasen los juegos de mesa y que decidiese dejar a Grace el juego de El mapa de los anhelos. El encargado de dárselo es el abuelo, que es el pilar más sólido de la familia. En la primera pista tiene que encontrar a Will, un desconocido que parece que sepa todo sobre su hermana.

Lleva una semana en la calle. ¿Qué está recibiendo del público?

De momento ha tenido buena acogida. Al principio me daba un poco de miedo, porque el personaje de Grace es peculiar y temía que no se entendiese bien o costase empatizar. Pero ha habido mensajes de mucha gente que se siente identificada con ella y con sus dudas. Es reconfortante que haya gente que se pueda encontrar entre las páginas de un libro.

¿Qué siente cuando saca una novela y pasa de ser suya a ser de todos?

Da un poco de vértigo. No lo pienso cuando estoy escribiendo, me centro en la historia y yo, y no hay nadie más. Pero siempre hay un momento, que suele ser cuando las editoras me mandan el típico vídeo en el que van saliendo los ejemplares de la imprenta, que pienso: ya es real, ya no puedo cambiar nada. Ahí tengo esa sensación de vértigo.

Con poco más de 30 años lleva más de 10 novelas publicadas. ¿Cómo lo hace?

Realmente es que empecé a publicar hace ya diez años y he tenido épocas muy productivas. Ahora noto que no puedo abarcar tanto porque el proceso de lanzamiento de cada novela es diferente, hay una promoción, la vida personal… Mil cosas. Pero tuve unos años que no podía parar de escribir. Intento tomármelo como si fuera un trabajo normal. Es verdad que la inspiración va por épocas, pero yo creo mucho en sentarte y trabajar cada día como si fuese un trabajo. Si te pones todos los días, a poco que hagas, te sale una novela al año. Sí que intento tomar vacaciones, pero procuro no terminar una novela y pasar meses sin escribir.

¿En qué momento decide centrarse en escribir?

Cuando a nivel económico y de tiempo ya se había convertido en un trabajo. Llegó un momento en que no podía compaginar bien. Fue natural, a veces había semanas que escribía más que trabajaba y dije: ya.

¿Le dio vértigo lanzarse a la piscina?

Sí, da vértigo en el sentido de que es un trabajo muy inestable. Hay que ser consciente de que en este tipo de trabajos un día estás aquí y en tres años no sabes dónde vas a estar. Es ser consciente de cómo funciona esto y tener los pies en el suelo, y es interesante tener un plan B e incluso un plan C, con esto y con todo.

Tiene más de un millón de lectores. ¿Cómo se digieren esas cifras?

Se digiere mal (risas). Creo que es más el miedo a no cumplir las expectativas, porque la gente está entusiasmada. A veces creo que esperan más de lo que soy capaz de dar y es difícil pensar que toda esa emoción depende de ti. Hay que pensar fríamente y mentalizarte de que escribes la historia que quieres escribir y que no puedes contentar a todo el mundo.

Su género es, sin duda, la novela romántica. ¿Qué tiene?

Me parece que ofrece mucha libertad en el sentido de que el eje de las historias es el amor, pero también tienen subtramas, te puedes ir a otras épocas, puedes tratar muchos temas… Puedes acoger miles de conflictos entre medias de la historia de amor. Hay infinitas posibilidades según los ingredientes que le des, porque al final el amor es algo cotidiano.

¿Ha escrito algo en otro género?

Sí, tengo un par de novelas que encajarían mejor en ficción, aunque tienen historia de amor, pero es una historia de amor que tiene menos peso o está enfocada de una manera diferente. No sé en qué momento van a ir saliendo o encontrar su hueco, o si en un futuro iré en esa dirección, porque también me gusta mucho.

Acaba de salir ‘El mapa de los anhelos’ pero, ¿tiene ya algún otro libro o idea entre manos?

Sí, ya estoy trabajando en la siguiente novela. Realmente el calendario editorial funciona con mucha antelación. Normalmente durante el año de promo de una novela empiezo a escribir la siguiente y la idea es que sobre diciembre tengo que tener terminado el borrador de la próxima. Y si lo dejas para último momento se pasa muy mal (risas).

¿De qué tratará?

Una de las claves de la próxima novela es que va a ser más coral, que nunca lo había hecho, y contemporánea. Y no sé si antes habrá alguna sorpresa, eso está totalmente en el aire. Tengo alguna novela de las que te hablaba, que son más breves, en el cajón y no se sabe qué pasará.