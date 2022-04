Santiago Posteguillo: "César fue al final un autócrata, pero no un dictador bananero ni un fascista"

Hacía tiempo que a Santiago Posteguillo (València, 1967) le rondaban los lectores conminándole a novelar la vida de Julio César. «

Sí, y siempre me excusaba diciendo que ya se había escrito mucho de César, y buenas obras. Pero me decían ‘pero no como lo cuenta usted’». Al final, ha caído en la tentación pero a lo grande, iniciando una serie de seis libros el primero de los cuales, ‘Roma soy yo’, un thriller judicial histórico que hoy presenta en València, nos ofrece a un César joven e idealista enfrentándose al sistema corrupto que cangrenaba la República.

Suetonio, Plutarco, Shaw, Shakespeare, McCullough… ¿Qué aporta el César de Posteguillo?

Acabas de mencionar a una serie de personas que son referentes para mí. Por ejemplo, para mí esta novela es muy shakesperiana porque va al análisis psicológico del personaje y tiene elementos de relato dentro de relato. Y toda la saga será así, con una serie de giros y momentos de gran épica emocional. Lo que hay mío particular es que es el relato más cinematográfico posible, pensando en un público del siglo XXI.

Su César es un idealista, mientras que el de Shakespeare era un tirano que merecía morir.

Llevo toda la vida leyendo sobre César y me he dado cuenta de que Shakespeare es magnífico en lo formal pero ¿qué sabía de César? Más allá de que pueda tener alguna sombra en su vida como todos los que acumulan poder, César no se levanta contra una democracia que reside en el pueblo sino contra una «tardorrepublica» que ha acumulado una riqueza inmensa en una serie de oligarcas, con un líder que es Sila que cambia las leyes a su favor y que se asemeja a la actual Rusia de Putin que a una democracia. Otra cosa es que la solución autócrata que tomó al final hoy no nos parezca la adecuada, pero no podemos tachar a César como un dictador bananero ni un fascista.

La Roma de tiempos de César ya era corrupta. ¿Ni siquiera en ese espejo podemos mirarnos?

En eso esta es una novela totalmente actual. Ellos también recusaban a jueces por estar demasiado implicados, las leyes de Sila permitían a los senadores elegir a los jueces… Sí, han pasado 2.000 años y no hemos cambiado mucho. Por eso me sorprende cuando algún compañero tuyo me pregunta cuándo voy a escribir de la actualidad.

«Cuando hay una crisis grave no es momento de disputas políticas», le dice Mario a César. Eso también parece un mensaje al presente político y pandémico.

Esa es una reformulación de una cita de Pericles que me encontré durante el confinamiento. Pericles murió en una pandemia y lees eso y dices que han pasado 2.300 años y estamos igual. Me gusta reflexionar e intento que la gente reflexione y piense. Mi primer objetivo es entretener, pero también me gusta que la gente se lleve una dosis de reflexión.

¿Y de Historia? Tiene una legión de «seguidores» en Twitter pendientes de sus novelas para encontrarles fallos.

Me parece perfecto que haya un nivel de exigencia elevado y yo lo que hago con esos mensajes es comprobar si tienen razón. En la mayoría de los casos no suelen tenerla, pero si encuentro algún error, porque en una novela de entre 700 y mil páginas y con muchísimos personajes siempre hay algo que corregir, intento hacerlo.

En todo caso, cabe recordar que usted no es un historiador.

Exacto. Yo estoy haciendo una novela de ficción, aunque dentro de la novela histórica puede haber novelas con ambientación histórica y trama y personajes inventados, y otras, como las mías, en la que los personajes y las tramas también son históricos. En estos casos la gente espera que todo sea más próximo a lo que se sabe de la Historia y yo procuro seguirla. Por eso entiendo que si fallo la gente se pueda sentir decepcionada. Yo dejo cómo está lo que sabemos, si hay contradicciones elijo una versión y si hay un vacío, lo relleno.

El sistema falla y César aprovecha la desafección del pueblo para hacerse con el poder. ¿En qué se diferencia el populista César de un político populista en activo como, digamos, Santiago Abascal?

El populismo de nuestra época se enmarca en una democracia consolidada mientras que el de la época de César surge en una cosa que se llama República pero que es en verdad la dictadura de unos oligarcas, en cuyo caso entiendes mejor que la gente acuda a soluciones desesperadas. El populismo no suele ser la mejor opción, pero si hay hastío la gente busca alternativas. Y hay un segundo tema más opinable: lo que es populismo para unos no lo es para otros. Lo importante ahora es que quien se presente a las elecciones respete el juego democrático.

¿A qué Roma deberíamos parecernos: a la de César, a la de Trajano o a la de Constantino?

Deberíamos intentar ser la Roma que César quería en el juicio que cuento en la novela, compartir el ideal de que la corrupción debe quedar fuera de la política. Por eso pensaba que un juicio contra un senador corrupto era un punto de partida relevante para el lector del siglo XXI y para empezar a contar a un César que nos va a hacer reflexionar sobre muchísimas cosas.

Pero César aprovechó sus campañas en Hispania para obtener un botín con el que saldar deudas.

Claro, y en las próximas novelas veremos que llega a hacer cosas muy complejas. César se va a ir dando cuenta que no podrá cambiar Roma si no usa las armas de sus enemigos: ser cónsul, mandar sobre los ejércitos, que le acepte una pandilla de corruptos... Y ahí entramos en una cuestión moral.