"La Acadèmia como institución estatutaria forma parte del bloque constitucional"

Verónica Cantó Doménech forma parte de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) desde su creación en 2001. Vinculada profesionalmente al mundo editorial, lleva más de veinte años en la Acadèmia. El pasado 11 de marzo una amplia mayoría otorgó su confianza a la única candidatura que encabezaba para sustituir a Ramon Ferrer, que había consumido sus dos mandatos como presidente. Junto con Cantó, la lista para la Junta de Govern de la institución la completaba Joan Rafael Ramos como vicepresidente, Immaculada Cerdà como secretaria y Maria Àngels Francés y Artur Ahuir como vocales. El viernes tomo posesión en el Palau de la Generalitat tendiendo puentes para integrar el máximo consenso lingüístico, incluso a la minoría secesionista. Por eso insiste que no hay que olvidar que aparte de lengua propia, el valenciano es cooficial, como recoge el Estatuto de Autonomía. Además, reclama y reivindica un mayor uso público y social del valenciano.

Le he oído decir estos días que la AVL está consolidada.

La AVL es una de las instituciones valencianas más jóvenes, pero en estos veinte años se han hecho muchísimas cosas. Es una institución respetada por la sociedad valenciana, también desde el punto de vista académico e institucional. La Acadèmia se creó para sustraer el valenciano del debate partidista y gracias a ella se han superado muchas desavenencias lingüísticas.

Inicia su mandato en tiempos preelectorales. ¿Teme que la AVL vuelva al debate partidista?

No tengo esa percepción. La lengua no debe ser nunca ni arma política, ni partidista. Los partidos deben hacer las propuestas de planificación lingüística que consideren oportunas, pero sería un error ir hacia atrás.

Menos mal que la AVL es un organismo estatuario, ¿no?

Si la lengua es uno de los rasgos identitarios más importantes del pueblo valenciano, la Acadèmia es la institución estatutaria que debe preservar nuestro legado lingüístico y cultural.

¿Si la AVL es Estatuto de Autonomía y el Estatuto es Constitución, los que están en contra de la AVL son anticonstitucionalistas?

No diría tanto. El respeto a las instituciones es un principio democrático y como institución estatuaria, la AVL forma parte del bloque constitucional.

¿Supongo que habría leído el libro ‘Operació AVL’ de su paisano Sergi Castillo?

Además de leerlo, lo he presentado en Cocentaina.

¿Estuvo en las conversaciones previas para el pacto de la AVL?

No.

¿Se incorporó después gracias a la insistencia de su amigo Josep Lluís Doménech?

Mi estimado y añorado Josep Lluís Doménech me propone a mí, y a otras muchas personas, en aquellas conversaciones previas a la constitución de la Acadèmia. Lo que pasó antes no lo sé, sé lo pasó después.

¿Estaría orgulloso Doménech de verla de presidenta?

Claro, además de nuestra profunda relación de amistad basada en muchos años, había mucha complicidad, y una parecida manera de compartir la idea de lengua, de la Acadèmia. Ese orgullo me lo ha transmitido su familia, con la que mantengo una relación de amistad.

¿La AVL se ha convertido en un parlamento lingüístico?

Es la primera vez que me lo plantean.

Se lo pregunto por los equilibrios de territorialidad, universitarios, no universitarios y paridad en su composición.

La Acadèmia es una institución del siglo XXI, no decimonónica. La lengua es diversa con diferentes accesos en este larguirucho país. Por eso es bueno que la territorialidad esté representada, con académicos de las comarcas centrales, septentrionales y meridionales. Eso no es malo. Si decimos que tenemos una lengua diversa, eso es bueno cuando discutimos sobre la incorporación de una palabra al Diccionari, porque tienes información de primera mano. Sobre la paridad, además de ser muy partidaria, es por la Ley de Igualdad de hombres y mujeres, como me gusta decir, y se debía producir en la primera renovación tras la aprobación de esa ley. Por cierto, los currículos de las siete académicas que se incorporaron son espectaculares.

¿No faltan escritores y periodistas?

Efectivamente. En todas las academias hay escritores, periodistas y la AVL se renovará cada cinco años y ese valor significa que está en constante movimiento. Ya tenemos escritores y lingüistas, porque la tarea fundamental de la Acadèmia es de base lingüística, pero eso no significa que los periodistas que son los que usan la lengua propia, no tanto como a mí me gustaría en nuestros medios, tendrían que estar aquí. Pero hay cantera suficiente para incorporar nuevas maneras de percibir la lengua y nuevas maneras de ver la realidad.

He dicho escritores. ¿Tendría que haber dicho escritores y escritoras?

Hay que conjugar uno de los principios lingüísticos que es la economía del lenguaje con el lenguaje inclusivo. Mostrar la realidad social es positivo, porque aquello que no se nombra no existe. Eso no significa que hay que utilizar dobletes innecesarios o que inventemos palabras para aglutinar los dos sexos, que no géneros, que sería otro debate.

¿Hay peligro que la lengua sea más de uso escolar que social?

El problema está en el ámbito del uso social y público. En el año 1983, con la Llei d’Ús i Ensenyament, se puso más el acento en la enseñanza y no en el uso. Es una ley válida e innovadora para su tiempo. La sociedad ha ido cambiando y el gran reto que tenemos es conseguir ese uso social y público en todos los ámbitos. Me produce satisfacción oír en la televisión a científicos hablando en valenciano. Hay que hacer un esfuerzo también en la Administración General del Estado, en el área jurídica y sanitaria.

¿Qué necesita más la AVL, dinero o personal?

No se trata de eso, aunque más personal siempre falta. Se trata de fomentar esas actitudes lingüísticas en positivo, y ahí las instituciones y administraciones tenemos responsabilidad pública para contagiar esa autoestima. La AVL está alerta para los neologismos, porque nuestra obligación es dotar de instrumentos a los profesionales y los usuarios. Intentamos ser muy ágiles en la tarea de asesoramiento lingüístico que hacemos a profesionales de medios de comunicación o de la sanidad. El Vocabulari Jurídic también está en muchos juzgados.

Es la primera presidenta sin votos en contra.

Hubo dos abstenciones, pero nuestras normas para los cargos de la Presidència y miembros de la Junta de Govern contemplan el sí o la abstención.

Pero aglutinó una candidatura muy unitaria.

Se consiguió que la candidatura a la Junta de Govern fuera moderada, equilibrada, plural y eso generó la confianza de todos los miembros de la Acadèmia. Agradecí públicamente esa confianza que habían depositado, y también su generosidad. No entiendo un trabajo individual, sino en equipo.

¿Qué programa va a aplicar su equipo?

La Acadèmia debe ser útil a la sociedad a la que se debe. No solo respetada, debe ser valorada desde todos los puntos de vista. Eso significa hacer transferencia de conocimiento a través de las herramientas digitales a los usuarios de la lengua.

¿Existe colaboración entre Política Lingüística del Consell y la AVL?

Hay colaboración con el Consell y la AVL. Siempre la ha habido, porque no puede ser de otra manera. Igual que colaboramos con el tejido asociativo valenciano, en las Trobades de Escoles en Valencià. La colaboración es necesaria incluso en la discrepancia.

¿Hay muchas discusiones científicas en el seno de la AVL?

Una cosa son las sensibilidades lingüísticas y otra es que todos los acuerdos normativos se hacen con un consenso muy mayoritario, desde su creación, porque éramos muy conscientes de la responsabilidad y que la lengua era un tema muy sensible. Muchas veces hemos retirado un tema para mejor estudio y mayor consenso. La Acadèmia funciona como órgano colegiado y su gran acierto ha sido llegar a acuerdos con consenso amplios e ir con cautela.

¿Un deseo?

Asegurar la pervivencia del valenciano que heredamos a las generaciones futuras. Cada vez se pierden más hablantes de diferentes lenguas del mundo y eso es perder un patrimonio cultural inmenso. Por eso me alegro de la eclosión de la música en valenciano.