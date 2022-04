Las voces y los sueños

En el escenario, cuatro sillas vacías. O casi vacías. En una hay una gorra negra, o algo que se parece a una gorra negra. En la de al lado, dos leves cadenas que cuelgan del respaldo. Un hatillo de saco carbonero ocupa el tablero de la otra. Y finalmente, en la última, se enrosca una bufanda como si lo que se anuncia fuera la infinita crueldad de un invierno inacabable. Un joven entra en escena con una maleta. Y nos cuenta una historia. O mejor dicho: cuatro historias. O aún mejor: la historia de unos pueblos que se fueron quedando sin gente por culpa de una guerra. Como pasa ahora mismo, porque el tiempo se repite abruptamente demasiadas veces. Las luces se apagan y pronto escucharemos la música de un violín que suena triste. Hará su aparición un grupo de chicos y chicas que se irán pasando la voz, que surgirán después en otro espacio para decirnos que la solidaridad puede ser la patria de la buena gente. Nos van a hablar de esa insufrible evacuación que es siempre la primera etapa de todos los exilios. Y seguirán la música, la danza vestida de República joven y voladora, el amor y los abrazos cuando el miedo no existía, las bombas que convierten precisamente en miedo los juegos de una infancia devastada. Estoy en un viaje a la memoria que conmueve y enrabieta. No muy lejos de casa. En uno de esos sitios que fue y sigue siendo una de esas casas en las que he ido viviendo a lo largo ya de demasiados años.

Cuando era muy joven llegué a Buñol, un pueblo del interior valenciano en que ejercería de maestro de escuela por primera vez en mi vida. Allí estuve dos años y supe que hay sitios de los que nunca te vas a ir del todo, que siempre habrá algo, lo que sea, que te enredará irremediablemente en sus raíces, que, como en las escenas que les contaba al principio, su memoria y la mía andarán siempre juntas vayan donde vayan. Cuando leo o escucho la palabra patria, salgo a buscar refugio para que no me alcancen las primeras balas. Si existe alguna patria, lo he dicho y escrito muchas veces, es la de la amistad, el sitio en que descubres a una gente que ya no se irá nunca de tu vida ni tú de la suya. Por eso he vuelto muchas veces, por eso la otra tarde me quedaba clavado en la silla cada vez que ese grupo de jóvenes me contaba una historia que yo había empezado a conocer en su propio pueblo cuando era un poco más mayor, no mucho más, de lo que ellos y ellas son ahora mismo. Por eso sé que ese pasado lleno de tanto olvido que ha vivido este país durante tantos años no se borrará mientras haya un profesorado como el del IES comarcal La Hoya de Buñol que, contra viento y marea, insiste en esa labor titánica -sí, titánica en estos tiempos de absoluta desmemoria- de recuperar una esperanza que cada vez cotiza más a la baja. Pero después de leer sus trabajos, y de asistir conmovido a su representación dramática, sé que esa esperanza nunca conseguirá borrarla ninguna violencia, que la solidaridad seguirá siendo esa patria antigua y necesaria que no nos avergüence, que, al revés de lo que se piensa con mala baba, la gente joven va a ser, como decían desde el escenario, el pasado, el presente y el futuro de lo que nos pasa y no un momento pasajero en sus vidas y las nuestras.

Las huellas invisibles de las guerras, ahora centradas en los pueblos de la comarca de La Hoya con vocación de universalidad, han sido protagonistas en estas Jornadas de Memoria Democrática, unas Jornadas que ya van por su cuarta edición y han recuperado las voces de antes para que el silencio no las aboque a los despeñaderos del olvido. La historia de este país, tan maltratada por quienes la saldarían como un producto caducado, llega para quedarse en las aulas y en nuestra memoria colectiva. No saben ustedes el gozo increíble que sentíamos esa tarde de viernes, cuando lo que pasó en tantos sitios, y que casi nadie recuerda, nos llegaba en las palabras y los gestos de unos chicos y chicas que saben ya cómo se las gasta el pasado si lo dejamos quieto. Saben, ya a su corta edad, que el pasado hay que moverlo para que no lo conviertan en nostalgia barata o peor aún: en una mentira que nos dolerá toda la vida.

«Y si sueño que sueño ¿Qué sueño?», se pregunta en un poema mi amigo buñolero Delmundo Milà. La respuesta estaba en las voces jóvenes que nos contaban los sueños de quienes, después de tanto tiempo, se habían convertido en sólo olvido. Cuatro sillas casi vacías y una música de violín fueron el principio. Las luces, como los recuerdos, iban y venían en el pequeño escenario. Luego, poco a poco, empezarían a llegar las vidas y los nombres que hacen grande y noble la historia de los pueblos. Esta columna es el eco de aquellas vidas y aquellos nombres que nunca deberían irse de nuestra memoria. Sólo eso quiere ser. Sólo eso.