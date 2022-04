cien minutos con el diablo

Jorge Martínez, Jorge el Loco, Jorge Ilegal es el diablo. Por viejo, por sabio y porque, como el mismo Satanás, está en los detalles. En los detalles de cada letra, en cada arreglo, en cada punteo, en cada estructura de las canciones de «La lucha por la vida», su último disco, compuesto expresamente durante el confinamiento pensando en la participación de otros músicos que cantan y tocan con su banda. El invento trasciende los estúpidos discos de duetos o el maldito feat. tan de moda en estos tiempos nuevos, pero muy poco salvajes. El elepé es una barbaridad a la altura de sus mejores trabajos y reúne a Loquillo, MClan, Bunbury, Luz Casal, Calamaro o el Niño de Elche. Hasta Dani Martín borda su parte. Se lo juro.

Jorge es inmortal. Según sus últimas canciones nadie puede joderle, su sonrisa es una corona de espinas para sus enemigos y vivir entre las hormigas no le hace bien ni mal. Está por encima de todo, pero sabe que ser manso es peligroso. La vida es para él un privilegio, un precioso bien que puedes perder en cualquier momento y por el que hay que pelear día a día sin tomar prisioneros. En un bar, en un estudio de grabación, en un escenario, en la puta calle. Y no rendirse jamás. A pecho descubierto, pasando por encima de los demás con la dolorosa verdad como rodillo apisonador de mentecatos, mercaderes, judas y débiles mentales. Jorge es un visionario. Culto, bocazas, sensible, inquieto, audaz, rebelde, intenso e irrepetible. Profesional y exigente con su trabajo y con el de su banda, de la que siempre se dijo que por técnica y garra iban un paso por delante de los demás.

Todos esto es lo que irradiaba el Belcebú de calva y Stratocaster blancas en el concierto del sábado en una sala Repvblicca abarrotada para la ocasión por un público duro, viejo y fiero. Una legión de creyentes atentos a un dragón que echaba fuego por la boca, escoltado por unos músicos impecables, mientras cantaba «El bosque fragante y sombrío», «Punki raro», «Si no luchas te matas», «Te prefiero lejos» y otros cañonazos de su último trabajo, que no tiene ni un cochino segundo de desperdicio. Que es soberbio.

Ilegales están celebrando su cuarenta aniversario y no faltaron temas del principio de su carrera. Himnos brutales, descarnados y honestos no aptos para todo el mundo. La sala, a la que la peña entró con el corazón en la mano para ofrecerlo en sacrificio al mismísimo Lucifer, coreó agresiva y convencida las clarividentes y proféticas «Ángel exterminador» y «Europa ha muerto». «Bestia, bestia», «Destruye», «El norte está lleno de frío», «Eres una puta» y «Yo soy quien espía los juegos de los niños» se mantienen tan frescas como el primer día. Con «Hola mamoncete», «Chicos pálidos para la máquina» y «Soy un macarra» una escalofriante y salvaje agitación se adueñó del recinto. Cada minuto de los cien que duró el bolo fue oro puro.

En «Nunca lo repitas en voz alta» un niño se pregunta de qué está hecho un demonio y cuánto dura. El sábado quedó claro: de carne, sangre e infinita rebelión. Y vivirá toda la eternidad en sus canciones.