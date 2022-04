La reedición de El Madrileño, de Antón Álvarez, conocido como C. Tangana, ha traído grandes sorpresas. Entre ellas, tres temas inéditos con guiños a la rumba urbana a través de "La Culpa”, junto a Omar Montes, Canelita y Daviles de Novelda; a la bachata con “Bobo” al lado del dominicano Luis Segura, una de las mayores instituciones en la historia del género; y, como no, al son cubano en “Te Venero”, acompañado de la legendaria Omara Portuondo.

Además del toque valenciano en "La Culpa" con Daviles de Novelda, uno de los nuevos valores de los ritmos urbanos mezclados con el flamenco, hay otro guiño a la Comunitat Valenciana en el nuevo "hit" de C. Tangana: la mansión en la que está grabado el videoclip. Un vídeo que en las primeras 24 horas ya superó el medio millón de reproducciones en YouTube a pesar de que la voz de C. Tangana no se escucha hasta una de las últimas estrofas.

La exuberancia y la autenticidad que desprende en sus canciones, El Madrileño también las traslada a los escenarios de los videoclips. En esta ocasión, C. Tangana ha viajado hasta Elche para grabar "La Culpa". Concretamente hasta la pedanía Matola, situada a unos cinco kilómetros al suroeste del núcleo urbano de Elche, con una población de 480 habitantes.

Allí, el rapero alquiló una mansión llamada Casa IV, construida durante los años setenta y ochenta. "Casa IV es una reinterpretación de la tradición constructiva de Elche, una ampliación que celebra la interacción social exterior como parte esencial del carácter mediterráneo, al tiempo que reestructura una gran extensión de terreno en total armonía con su contexto", explican desde el estudio barcelonés Mesura.

Asimismo, también exponen que la casa elegida por C. Tangana en Elche fue construida en medio de un gran terreno, con una piscina a un lado y una zona de tenis al otro. El espacio exterior, según aclaran desde el estudio, no responde a ningún orden jerárquico o visual, por lo que su ampliación fue "una oportunidad perfecta para crear una nueva zona común central que ordenase el espacio". Según detallan, el interior de la casa responde a un modo de habitar caduco: pasillos inútiles, ventilación deficiente, espacios comunes completamente cerrados al exterior. Hecho que no motivó a C. Tangana y no se grabó dentro de la casa original, sino en la ampliación que el estudio barcelonés Mesura firmó en 2015.

En el videoclip, Casa IV trata de imitar un centro de rehabilitación para hombres, una residencia dedicada a sanar su "masculinidad tóxica". Y es que el estribillo habla sobre el arrepentimiento que una persona siente por el daño causado a otra. "Porque tengo la culpa, porque la culpa es mía, porque yo era el dueño de tus alegrías", canta.

En otra parte del videoclip aparece el emblemático hotel ilicitano Huerto del Cura, situado en pleno corazón del Palmeral histórico de Elche, reconocido por la Unesco. De hecho, en las imágenes del vídeo aparecen varias palmeras singulares, consideradas como las grandes joyas del Patrimonio de la Humanidad.

Alicante es una tierra que enamora a C. Tangana. Tanto es así que ha encabeza el cartel del Spring Festival 2022, al que se le han sumado otras bandas como Dorian, Viva Suecia y Arde Bogotá.