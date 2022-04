Arcadio López-Casanova | "Quién poeta en esta potestad de delirio y de sombra"

No estamos preparados para la muerte. Menos todavía cuando llega de manera inesperada y se lleva a un amigo. Ha muerto Arcadio López- Casanova. Cuesta escribir una frase así. Para todos será recordado como un excelente catedrático, como un exquisito poeta, como el Académico de honor de la Real Academia Galega. A mí se ha me ido un maestro, sí, pero sobre todo un buen amigo. Le había visto hace apenas unos días. Por fin habíamos roto el maleficio de la pandemia y, tras dos años sin vernos, quedamos para hablar de libros. Porque Arcadio y yo teníamos por costumbre hablar de poesía, de la buena, de lo que se estaba escribiendo ahora. Nos intercambiábamos libros, nos recomendábamos lecturas y en él yo siempre he tenido el apoyo de un verdadero maestro, de esos que te cambian la mirada, te respetan y te animan a seguir cuando las cosas no son fáciles. Durante los más de diez años con los que compartí despacho con él, conocí además al Arcadio humano, al hombre sensible y tímido que huía de fastos, al hombre íntegro y bueno. Sin saberlo ninguno de los dos, habíamos quedado para despedirnos y, a pesar del dolor inmenso que siento ahora, estoy feliz por haber podido compartir con él un momento ya para siempre inolvidable. Arcadio sentía que pertenecía a una época que ya ha desaparecido. Hablamos de ello. De cómo de pronto uno tiene la sensación de vivir en un mundo que ya no le corresponde. El mundo parece girar alrededor y ya solo queda observar con cierto estupor en qué se está convirtiendo todo. Yo le entendía porque sabía lo que era para él la verdadera poesía. Arcadio fue mi maestro, mi profesor y, ya con el tiempo, mi amigo. No había nadie que no me hablara maravillas de él, de lo que todos le debíamos por su libros. Para siempre nos quedarán algunos de los más relevantes: Lenguaje, expresión literaria y lingüística del español (1970), Lengua española. La expresión literaria (1974), El análisis estilistico (1975), Poesía y novela (1982), Estructuras correlativas y función estilística (1989), Lenguaje de la poesía y figuras gramaticales (1990), La poesía romántica (1991), Miguel Hernández, pasión y elegía (1993), El texto poético. Teoría y metodología (1994) o Macrotexto poético y estructuras de sentido. Análisis de modelos líricos modernos (2007). A ellos, naturalmente habría que añadir sus estudios sobre Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Antonio Machado, Carlos Bousoño, Luis Pimentel, Álvaro Cunqueiro o Rosalía de Castro, sus ediciones sobre El sombrero de tres picos de Alarcón, Tres sombreros de copa de Mihura o Flor de santidad y La media noche de Valle Inclán. Sin olvidar la edición de la Obra poética Completa de Max Aub, en la que colaboramos muchos de sus discípulos.

Pero ante todo, Arcadio López-Casanova era un gran poeta. Su creación poética, arranca a mediados de los años sesenta con la publicación en 1965 de Sonetos da esperanza presentida, al que sigue en 1967 Palabra de honor y en 1976 dos libros en gallego: Memoria dunha eda y Mesteres, que resultó finalista en el Premio de la Crítica. En 1978 fue galardonado con el premio Adonais por su libro La oscura potestad y en 1983 con el Premio de la Crítica de Galicia por Liturxia do corpo. En 1987 recoge en su Antología personal una selección de su obra poética tanto en castellano como en gallego. En 1991 publica Razón de iniquidad, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, y en 1997 Asedio de sombra. La antología En oscuro desvelo, publicada en 2004 por la Institució Alfons el Magnànim con una extensa y detallada introducción de Joan Oleza, recupera casi la totalidad de su obra poética escrita en castellano. Arcadio era uno de esos profesores en los que no se sabe muy bien donde empieza el poeta y donde acaba el profesor, pues su acercamiento a la poesía además de la intuición y de la vocación venía también dictada por su intento de clarificar cuáles son los fundamentos en los que se basa el texto poético. En nombre del Departamento de Filología Española de la Universitat de València, quisiera que estas breves palabras fueran un homenaje a nuestro querido poeta, maestro de tantas promociones, compañero entrañable y, sobre todo, gran amigo.