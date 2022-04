Santiago Álvarez: "La violencia es un fin y un motor de mi historia, pero no trato de violentar al lector"

Terror, western, comedia... El choque entre lo urbano y lo rural da narrativamente para mucho. En su caso, el escritor murciano afincando en València (y director de VLC Negra), Santiago Álvarez ha creado en ‘Muerdealmas’ un thriller perturbador ambientado en la Tinença de Benifassà y con los Osset, un clan telúrico fiel a sus códigos pero capaz de saltarse todos los demás, como protagonistas junto a Abel, el hombre de ciudad que se introduce en su territorio. «No nos damos cuenta de la cantidad de reglas que hemos creado en la ciudad para que no nos matemos entre nosotros. Sin embargo, son normas distintas a las del mundo rural y por eso no encajamos allí».

¿La España vacía da miedo?

Antes de que Sergio del Molino convirtiera en un fenómeno el asunto de la España vacía, ya me parecía interesante ese choque entre el apresuramiento urbanita y la calma del mundo rural. Había leído también mucho country noir, a Daniel Woodrel y su ‘Los huesos del infierno’ y eso que hacía Jim Thompson de llevar la novela negra a lo rural. Me interesaba hacer algo distinto y entonces me encontré con un territorio, la Tinença de Benifassà, que parece estar más lejos de la ciudad de lo que dice el kilometraje. Así que primero tuve el lugar y después vino el enfrentamiento entre lo urbano y lo rural y las dos Españas que no se entienden.

El enfrentamiento también es generacional.

Totalmente. Y de tipos de familia. Los Osset más que una familia son un clan, con una jerarquía y unos códigos muy claros y un territorio que les pertenece. Y allí aparece un intruso, Abel y su familia, que se meten en territorio hostil.

¿El paisaje explica la brutalidad de los Osset?

El paisaje hace que los Osset nazcan del suelo. Yo tenía la sensación que Ventisca, Ibón o los «cachorros» brotaban de la tierra y por eso se llaman con esos nombres que remiten al territorio, a lo montaraz. Si te das cuenta, intento establecer con ellos una relación especial con la naturaleza, como si tuvieran un poder sobre la tierra que a ojos de Abel, que viene de la ciudad, efectivamente tienen. Está claro que no tienen esos poderes pero sí se sienten parte de ese territorio, no como nosotros que vamos ahí de prestado, a hacer senderismo y pasar las vacaciones.

¿Ese es el punto de vista con el que está escrita la novela, la del urbanita prestado?

Hombre, es que es una novela que van a leer fundamentalmente los urbanitas. Ese mundo apresurado, enloquecido, plagado por miles de reglas para que no nos matemos, eso lo conocemos muy bien. Lo que nos resulta más aterrador son los entornos no domesticados. Uno de los problemas que tenemos es que cuando vamos a un territorio como la Tinença o cualquiera del interior valenciano, vamos a servirnos de él y de sus habitantes. Queremos tener todas las comodidades de la ciudad, incluido el wifi, pero en una casa de piedra rodeada de pinos. Y claro, solo en verano, Semana Santa y los fines de semana. El resto del año nos olvidamos de todo eso. Por eso esta novela transcurre en pleno invierno.

¿Pero si fuera de la Tinença la novela hubiera sido así?

Estoy seguro de que no. Pero quiero dejar claro que los Osset no son representativos del hombre o la mujer del campo normal. La gente de la Tinença es como otros personajes que salen en la novela, pero no como los Osset. No estamos diciendo que la Tinença es un lugar peligroso, pero si un lugar recóndito y olvidado y en el que se pueden ficcionar algunas cosas.

La novela negra tiene que estar continuamente provocando alternativas porque las convenciones del género son muchas y parece que siempre vamos a lo mismo

¿La novela negra ha agotado las ciudades?

La novela negra tiene que estar continuamente provocando alternativas porque las convenciones del género son muchas y parece que siempre vamos a lo mismo. «Quiero tener éxito, con lo cual voy a hacer una novela de una policía con mucha gente a su cargo y muchos problemas personales y que hay un crimen por resolver con mucha violencia». Pero es que a lo mejor dentro de tres años la convención es otra como lo eran hace años. No es obligatorio contar una historia que no esté contada, porque eso es difícil, pero sí hacerlo de una manera propia. Por eso hay en ‘Muerdealmas’ una apuesta fuerte por un estilo, por una voz.

¿Por eso alterna el narrador objetivo con uno en segunda persona que le habla directamente al personaje urbanita?

Sí, con esa segunda persona trato de echarle encima al lector todo lo que le pasa por la cabeza a Abel, que ya sabemos que ha salido de un psiquiátrico, de modo que transmite una sensación de intranquilidad e incluso de angustia.

Volviendo a lo que decía del thriller. ¿No hay una burbuja del género? Cada semana nos llegan al periódico dos o tres novelas en las que hay muertes violentas que alguien investiga.

El problema en general, sobre todo del mercado editorial, es que en el momento en el que encuentra algo que funciona se comporta como una langosta, como una plaga que lo ocupa todo. Como ahora lo que vende es el thriller, voy a saco sin pensar en otros temas y ya mañana ya veremos. Ahora hay un gusto por la violencia, pero creo que se trata mal porque las novelas se recrean demasiado en la sangre, en los miembros amputados... Para mí lo interesante cuando traficas con el horror no es enseñarlo explícitamente sino hacer que el lector lo vaya descubriendo. La violencia es un fin y un motor de mi historia, pero no trato de violentar al lector.