La corrupción no es el único ingrediente valenciano en la colección del Reina Sofía. Tal como destaca Manuel Borja-Villel, el centro ha rescatado la figura de Antonio Fillol y ha basado la mayor parte de recorrido por el pop en artistas como Ángela García Codoñer, Isabel Oliver o Ana Peters. También encontramos a Josep Renau, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Juana Francés, Eusebio Sempere, Bleda y Rosa o Daniel García Andújar, entre otros. Sobre si los museos valencianos también tienen esa capacidad de análisis de la actualidad que persigue el Reina Sofía, su director asegura que «en los últimos años en València están cambiando las cosas para bien, y la labor que están haciendo desde diversos puntos de vista el IVAM y el Centre del Carmen me parecen ejemplarizantes a muchos niveles». Y sobre si, después de casi 15 años al frente de este centro de arte y dos rediseños de su colección, se plantearía regresar a València, donde inició sus estudios de historiador del arte, y dirigir algún museo, se limita a señalar que lo que le gustaría es «escribir más y gestionar menos, porque esto cada vez se está haciendo más complicado. Estoy ahora como cuando acabé el Bachiller y no sabía si coger letras o ciencias. Estoy como en la adolescencia. Pero, en cualquier caso, cuando voy a València, Alicante o Castelló me doy cuenta de que la tierra tira».