Rosario Raro: "La guerra refleja que, como especie, no acabamos de evolucionar"

Gente huyendo de la guerra en tren en 1944, tal como ocurre en 2022. Esto retrata la novela de Rosario Raro (Segorbe, 1971). La autora, en plena promoción de ‘El cielo sobre Canfranc’, confiesa que los días de presentación le «cargan las pilas». Su nueva novela ha sido un éxito en su primer día de venta, logrando terminar con la primera edición en 24 horas. Un relato que, por desgracia, evoca al lector imágenes actuales.

Su relato se sitúa en el final de la II Guerra Mundial. ¿Qué encontrará el lector en sus páginas?

Se titula «El cielo» porque el protagonista, Franz Geist, es un paracaidista del ejército alemán. Lo estructura todo la historia que tiene con Valentina Báguena, una chica de Canfranc que trabaja con la Resistencia francesa. En mis tres novelas anteriores el tema social predominaba, pero en este caso es el encuentro entre ellos dos. Ese enamoramiento que tienen lleva detrás la atracción por lo prohibido.

La guerra es siempre la misma, solo cambia de época y de lugar, pero siempre mueren los mismos y por motivos muy parecidos.

La primera edición se agotó en tan solo un día. ¿Cómo se siente esa noticia?

Cuando escribimos, mandamos el mensaje en la botella del náufrago pero, hasta que no llega a los lectores, no obtenemos ese feedback tan necesario para seguir adelante. Nuestro premio es la atención de los lectores, y algunos me han dicho que se lo leyeron en dos días (risas). Creo que es muy buena señal, porque significa que les ha enganchado.

Su primera novela ya se situaba en Canfranc. ¿Qué tiene que le hace volver?

Tiene muchísimo magnetismo, no solo para mí, para los lectores también. Cuando salió ‘Volver a Canfranc’ en 2015, ni en mis mejores sueños imaginaba lo que sucedió después. Habría tenido fácil hacer una segunda parte, pero en las segundas partes yo no confío. Esta la escribí en el confinamiento, porque necesitaba que se borrasen las paredes y pasara el tiempo deprisa, y pensé: si pudiera elegir me gustaría estar en el Pirineo. De esa manera viví todos esos meses en el Pirineo.

La historia se desarrolla en la II Guerra Mundial y ha sido publicada durante la primera guerra en suelo europeo del siglo XXI. ¿Imaginaba que algo así podía pasar cuando la escribía?

Mi esperanza es que nunca más hubiera ninguna guerra. Creo que eso significa que, por mucha tecnología que tengamos, como especie no acabamos de evolucionar. Que haya una guerra a estas alturas me parece primitivo y bárbaro. Hay un personaje en la novela que dice que la guerra es siempre la misma, solo cambia de época y de lugar, pero siempre mueren los mismos y por motivos muy parecidos.

Es ficción, pero se basa en hechos reales.

A esto en la tradición anglosajona lo llaman ‘faction’. Yo, en la nota de autora, siempre pongo las cartas boca arriba porque quiero que los lectores sepan lo que sucedió y cómo he tratado yo ese material.

¿En qué se inspiró para crear la historia entre los dos protagonistas?

En la realidad. Cuando los soldados alemanes estuvieron en la estación de Canfranc hubo mucha convivencia con las chicas del pueblo. Estaban en los bailes, en los bares… He hablado con gente de allí y me han contado las relaciones entre ellos, además de toda la cuestión del incendio. Son cosas que sucedieron.

La de Canfranc es una historia que no ha sido muy contada. ¿Ha sido sencillo encontrar documentación?

Tengo comprobado que, cuanto más exhaustiva es la documentación, más enganchan mis libros. Como es ficción, mi documentación es mixta. He visto documentales, películas ambientadas en esa época, he leído cosas tan divertidas como el BOE de 1944 y alguna tesis doctoral… Pero yo digo que leer mi novela es como leer a la vez todo lo que yo he tenido que preparar para convertirlo en una historia que tenga acción y que enganche.

Cuando alguien me dice que la gente joven no lee, pienso que es esa persona la que no lee, que nunca ha ido a una feria del libro.

Además de escritora, es profesora de escritura creativa en la universidad. ¿Cuándo se despierta en usted esa pasión por la literatura?

Yo no he hecho otra cosa en mi vida que escribir. Hay quien tiene su trabajo y es su hobbie, pero para mí la literatura es mi pasión, mi trabajo y mi afición. Me recuerdo a mí misma escribiendo desde que tengo uso de razón. Publicar con Planeta es cumplir el sueño que tenía de niña, y para mí es muy importante. La literatura ha sido mi tabla de salvación en muchas situaciones.

Entonces no hubo un hecho o una persona que le animase a lanzarse a escribir.

Bueno, creo que sí hay una persona y es mi abuela. Ella leía mucho, le encantaba ‘La plaza del Diamante’ de Mercè Rodoreda. Además, en Segorbe hay muchos escritores, entonces no nos veían como bichos raros. Y había mucho intercambio, lo que ahora se llama networking.

Está en contacto continuo con jóvenes. ¿Cree que es verdad que cada vez leen menos?

Yo creo que eso un mantra social, esas frases que se repiten pero no tienen ninguna razón. Cuando alguien me dice que la gente joven no lee, pienso que es esa persona la que no lee, que nunca ha ido a una feria del libro. Si viera quienes son los que están en las colas y comprando libros... Además, España tiene uno de los índices de lectura más altos de Europa en la franja de 13 a 18 años. Por otro lado, que veamos a alguien con un móvil o no significa que no esté leyendo. A mí mis alumnos me aportan muchísimo.