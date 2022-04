Antònia Font: "Creíamos que nos echarían de menos un par años y después nos olvidarían"

El próximo 9 de julio la banda mallorquina Antònia Font regresa a los escenarios valencianos con una actuación en el ciclo Concerts de Vivers. Lo hacen para presentar ‘Un minut estroboscòpica’, su primer disco en diez años y su encuentro musical con los fans de toda la vida y las nuevas generaciones que se han subido a uno de los carros más estimulantes de la historia de nuestra música pop. ¿Es un regreso definitivo? «

Haremos diez conciertos. Cuatro este año, incluyendo el de València, y el resto el año que viene. Pero a partir de ahí no hay nada concretado. Lo iremos anunciando», explica en conversación telefónica Pau Debón, vocalista de Antònia Font.

La vuelta de Antònia Font ha sido recibida por los fans como la segunda venida de Jesucristo, lo que significa que alguna cosa habrán hecho bien antes de resucitar. ¿Qué es?

Pues no lo sé, la verdad. Nos pusimos a hacer música porque nos gustaba y porque pensábamos que teníamos algo que decir y que podíamos decirlo a nuestra manera. Eso no ha cambiado nunca para nosotros y nos ha ido siempre bien así. Que a partir de eso a la gente le haya llegado nuestro mensaje y tenga ganas de escucharnos es algo que no podemos controlar. Hay tantas cosas que influyen para este tipo de cosas… Solo nos ha preocupado presentar algo nuestro, cantando tal y como hablamos y con honestidad.

Pero en estos diez años de ausencia se ha creado como una especie de mito Antònia Font, incluso en las generaciones que nunca les vieron en directo.

Sí, es curioso eso. Es una de las cosas que no nos esperábamos. Pensábamos que la gente nos echaría de menos durante los dos o tres primeros años después de dejar de tocar y que ya nos olvidarían. Y no solo no ha sido así, sino que ha salido una generación nueva de hijos de nuestros seguidores que se ha sumado, supongo que muchos porque cuando eran pequeños sus padres les ponían nuestros discos y otros porque los han descubierto por sí solos.

¿Han regresado por ellos?

No ha sido el motivo principal, pero sí ha ayudado.

¿Y cuál ha sido el motivo principal?

Un poco las ganas de volver a hacer algo y de tocar en directo pese al desgaste físico y mental que supone tener un grupo en una isla y tener que ensayar los fines de semana. Eso desgasta muchísimo. Cuando dejamos el grupo estábamos en muy buena forma de público y conciertos, pero intuíamos que había que cambiar algo, que nos faltaban ganas para afrontar otro disco.

La retirada se produjo tras «Vosté és aquí», disco bastante experimental y menos exitoso que los anteriores. ¿Hubo decepción?

Decepción no, pero sí tenemos la sensación de que aquel disco no se entendió bien. Ojo, sabemos que es un disco difícil, que necesita más trabajo por parte del oyente y que mucha gente no está dispuesta a hacerlo. Lo entendemos perfectamente. Pero siempre lo hemos considerado como uno de nuestros discos buenos y la gente que ha tenido paciencia para escucharlo más lo ha llegado a entender. En esos tiempos teníamos ganas de encontrar los límites de Antònia Font. Ahora, en cambio, de lo que teníamos ganas era de regresar a la esencia para volver a conectar por donde lo habíamos dejado.

De hecho, la canción «Un minut estroboscòpica» con la que se abre el álbum, más Antònia Font no puede ser.

Totalmente. Pensábamos que es la canción que la gente esperaba de nosotros. Mucha gente nos decía que tenía miedo de que hiciéramos otro disco raro y tal. Pero no, es cien por cien Antònia Font con una pequeña evolución, con un poquito más de madurez… No te creas, no es fácil volver a los inicios porque con los años pierdes un poco la perspectiva. Pero creo que lo hemos conseguido.

Las canciones vuelven a hablar de océanos, colores, luces, mecanismos, de París. ¿No quieren o no pueden renunciar a su mundo?

No queremos porque es nuestra vida y porque Antònia Font es eso. Y dentro de eso puedes experimentar muchísimo. Como te decía antes, se trata de darle una importancia universal a cualquier cosa cotidiana y súper local, y meter cualquier cosa universal en nuestro entorno mediterráneo y mallorquín.

Tan mediterráneo como «Cultura de silenci», una canción que, a la manera de Antònia Font, critica los desmanes de eso que tanto nos une llamado turistificación.

Sí, creo que es la canción más claramente crítica que hemos hecho. Ya hace tiempo que veíamos que la cosa del turismo no iba bien y por desgracia se ha cumplido. En Mallorca ahora es imposible que un joven pueda comprarse una casa y ni siquiera podemos ir a nadar los domingos a la playa como íbamos antes. Es algo que muchos ya pronosticaban, pero cuando lo tienes ya encima no puedes pararlo y es cuando te preguntas, como hacemos en la canción, qué nos han dado a cambio de eso.

Bueno, si todos los turistas en las Baleares fueran como Pink Floyd, Nico, Jimi Hendrix o Kevin Ayers...

Sí, al menos aportaban algo. Nosotros no estamos en contra del turismo y entendemos que es una isla atractiva. Pero hay muchos tipos de turismo, une que entiende dónde va y que hay que poner unos límites, y otro que no.

¿Son conscientes de la importancia que tuvo Antònia Font a la hora de que muchos valencianos se decidieran a hacer canciones pop en su lengua materna?

Quizá no tanto, pero sí somos conscientes de que abrimos el camino a una manera de hacer las cosas con total libertad. En aquel tiempo parecía que si te salías de lo standard, como cantar en castellano o en inglés, no ibas a ningún lado. Nosotros nos salimos por una cuestión de naturalidad y de honestidad, porque sabíamos que era la mejor manera de transmitir algo y que si lo hubiésemos hecho en castellano nos hubiera costado mucho. Era una cuestión de normalidad. Y estábamos seguros que nuestro mensaje no iba a llegar menos por cantar en un dialecto que la mayoría de gente no habla. Al contrario: creo que la gente percibe que lo que hacemos es real y honesto precisamente porque usamos ese dialecto. Y eso es lo que muchos grupos han entendido de Antònia Font: la libertad para hacer cosas sin presiones externas ni tener un estilo predefinido y no tener miedo de presentarte tal como eres en cualquier lugar del mundo.

Eso que parece tan natural ha costado muchos años de entender.

Ha costado mucho porque se ha politizado mucho. Antes parecía que si cantabas en tu lengua era porque la estabas reivindicando y que no estaba bien visto que la gente que no hacía canción protesta cantara en catalán. Pero nosotros no pensábamos así. Podíamos estar muy de acuerdo por ejemplo con el mensaje de Obrint Pas, que lo estábamos, pero nosotros hacíamos otro tipo de música.

Lo cierto es que aquí, en los 70, Remigi Palmero o Bustamante ya cantaban pop en valenciano. Pero en los 80 y 90 aquello desapareció.

Efectivamente, antes eso se hacía y funcionaba superbien. Pero después se politizó, y cuando politizas una cosa no siempre sale bien. No siempre sale bien politizar una cuestión artística como la música.