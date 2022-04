Juan Carlos Ortega tiene una de esas voces de fácil reconocimiento. La hemos oído en la radio, en programas como «Las noches de Ortega», en la tele, en el ya extinto Late Motiv de Buenafuente, e incluso en nuestra mente, al leer su libro «El universo para Ulises». El viernes 22 presenta en Rambleta su «Cosmos», un show que él mismo describe como una mezcla de todo lo que le gusta: la ciencia, la radio y el humor. «Yo quería ser físico, era mi primera vocación, pero como era difícil me lancé a hacer radio, que es más fácil», admite, entre risas, el humorista.

«La ciencia es la excusa, el arranque. Los sketches siempre acaban hablando de cuestiones básicas como es el amor, la vida y los temas universales», comenta sobre su espectáculo. El tercero en su lista, tras «Relatividad general» y «La radio de Ortega», confiesa que en «Cosmos» repetirá algunos gags: «Es que hay sketches que si no los hago se enfadan -cuenta entre risas-, esos los tengo que hacer». Y añade: «También los hago porque me dan suerte a mí, son como un colchón de seguridad, porque sé que funcionan y que disfruto haciéndolos».

Por otra parte, el humorista comenta que, en el escenario, deja muy poco hueco a la improvisación. «Soy muy medido, muy matemático». Ahora bien, entre sketch y sketch, cuando habla con el público, dice, sí que hay más libertad. «Digamos que el 80% es matemática y un 20% de la locura que se me ocurra en ese momento», calcula.

Si el termómetro de una broma se determina en función de la viralidad en redes sociales, las de Juan Carlos Ortega deben ser muy buenas, aunque para él, « los sketches que se hacen virales son los peores», asegurando que tiene muchos «súper guays» y mejores. Quizás los haga en «Cosmos».

Sus dos pasiones

«Yo era pequeño y vi una serie que marcó a mucha gente. Era la serie «Cosmos» que hacía Carl Sagan en los años 80 y 90, y me encantó tanto que empecé a comprarme, como un loco, libros de Asimov y de Sagan, todos de ciencia», recuerda.

En cuanto a la radio, Ortega cuenta que su fascinación por el medio empezó «desde muy pequeñito». «Tenía 5 años y mi madre escuchaba Radio Nacional, cuando hacían el programa «Protagonistas» de Luis del Olmo. Yo flipaba, me parecía una pasada», rememora.

Tras muchos años en el camino de las ondas, el humorista considera que la radio está «en su mejor momento desde hace 30 años». «El futuro de la radio es fantástico», sentencia aludiendo a los podcasts, un formato que arrancó hace algunos años y que cada vez coge más fuerza y posee más seguidores.

«Mucha gente decía que el podcast iba a ser el final de la radio, pero es al contrario», asegura. «Mucha gente que había dejado de oír la radio se ha vuelto a enganchar a través del podcast. Los jóvenes han descubierto el podcast y han dicho ‘ostras, está guay’. Entonces han vuelto a la radio, gracias a eso», reflexiona.

Sobre la ‘moda’ de televisar la radio a través de plataformas como YouTube, el cómico lo tiene claro: «Creo que no hace falta en absoluto poner una cámara en el estudio, de hecho la ventaja de la radio es que no se ve. Si ponemos vídeo quitamos la única ventaja que tiene», sentencia. Y añade: «Yo, en La Ser, no tengo cámaras. Tengo dos programas y me niego a que se vean, es sonido y es chulo. Los podcast funcionan y no hay vídeo».