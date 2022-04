El festival DocsValència. Espai de No Ficció, que se celebrará del 6 al 14 de mayo, estrenará en salas ‘Ascension’, una de los cinco largometrajes de no ficción nominados al Oscar en la pasada edición de los premios de la Academia por su fascinante y distópico acercamiento al capitalismo chino. La película de la chino-estadounidense Jessica Kingdon prescinde de entrevistas y de voz en off. Las hipnóticas imágenes y la narración interna sostienen un relato que sobrevuela el trabajo deshumanizado, la sexualización, el lujo desmedido y el hiperconsumo como piezas de una cadena de suministros alienante y brutal.

Este primer largometraje de Kingdon, ganador del Festival de Tribeca y que compite en la sección Global Docs de DocsValència, es un retrato impresionista y contradictorio del capitalismo chino en todos sus niveles de funcionamiento, desde la mina más cruda hasta las formas de ocio más enrarecidas y superficiales. Las otras cuatro seleccionadas dentro de Global Docs son ‘Cartas a distancia’, donde el director ganador de cinco premios Ariel y del Gran Premio del Jurado al Mejor Documental Internacional en el festival Sundance, Juan Carlos Rulfo (hijo del escritor mexicano Juan Rulfo), refleja el terror pandémico en su país natal. Los enfermos sospechosos de padecer el virus son aislados desde el momento en que ingresan a las unidades médicas, sin la certeza de estar contagiados y en total soledad. El certamen presenta cinco proyecciones en Global Docs sobre la pandemia en México, las pandillas locales en Níger, Patti Smith y un niño con esclerosis lateral amiotrófica Desde Estados Unidos llega DocsValència ‘Not Going Quietly’, dirigido por Nicholas Bruckman. El filme narra la historia de Ady Barkan, cuyo hijo es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad mortal. Cuando tiene la oportunidad de conocer a un poderoso senador en un avión, el video que hace se vuelve viral. Aprovechando el poder de su nueva plataforma, Ady lanza la campaña ‘Be a Hero’ para luchar por la justicia sanitaria. ‘Zinder’ es la ciudad natal en Níger de la directora Aïcha Macky, quien nos sumerge en la vida de las Palais, las pandillas locales temidas por los habitantes y narra la historia de un grupo de jóvenes que tratan de liberarse de esta violencia, formando familias y ganándose la vida en lugar de terminar en la cárcel. Verano de 1967. A los 20 años, Patricia Lee Smith deja su Nueva Jersey rural para ir a Manhattan. En su maleta lleva ‘Iluminaciones’ de Rimbaud y un cuaderno de bocetos para ella que sueña con convertirse en artista. Años después, sus canciones establecen estilos de escritura y canto radicalmente nuevos. El rock’n’roll se transforma para siempre. En ‘Patti Smith. Electric Poet’, las directoras Anne Cutaïa y Sophie Peyrard recopilan material de archivo de la apodada "madrina del punk" en 54 minutos de efervescencia creativa, cultura underground y guitarras saturadas. Al igual que la pasada edición, DocsValència proyectará sus cintas en las salas de los Cines Lys de Valencia como sede principal, el Octubre Centre de Cultura Contemporània y la sala Berlanga de la Filmoteca valenciana.