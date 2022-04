Lola Andrade, escritora: "El caso Asunta tiene todos los ingredientes para una novela"

La escritora Lola Andrade Olivié se adentra en su nueva novela, 'Desamparo' (Pensódromo), en el filicidio, presentando al lector una interpretación desde el psicoanálisis –es psicoterapeuta de orientación psicoanalítica– de uno de los casos más mediáticos de los últimos años: el asesinato en Santiago de la niña Asunta a manos de sus padres. A través de una trama de ficción inspirada en este crimen, Andrade intenta dar respuesta a preguntas como ¿qué motiva a unos padres a matar a su hijo?, ¿cómo se forja un asesino?, ¿corren peligros los niños en el ámbito familiar? y ¿dónde está la raíz de la maldad? La escritora, afincada en Barcelona, la presenta hoy (20.00 horas) en la librería Librouro de Vigo, en un acto que presentará su sobrina, la artista visual Carla Andrade.

¿Por qué decide escribir una novela inspirada en el caso Asunta?

Porque fue un caso que me impresionó muchísimo. En ese momento, yo estaba haciendo un trabajo de final de máster en psicoanálisis y decidí investigarlo, y cuanto más averiguaba sobre él, menos lo entendía. Estamos acostumbrados a las madres cariñosas, que nos protegen, que nos amparan, y en este caso es lo contrario. Hasta entonces, los casos de filicidio que conocíamos eran de personas que tenían algún trastorno de la personalidad o un problema con las drogas o el alcohol. Sin embargo, este es diferente, el crimen lo cometen dos personas completamente integradas en la sociedad y con una vida aparentemente normal, aunque a poco que escarbes un poco ves que no eran una pareja tan normal. Además, el crimen no lo comete la madre o el padre, sino que los dos se confabulan y planifican, en una especie de 'folie à deux', el asesinato. Por eso este caso tiene todos los ingredientes para una novela. Después del terminar el trabajo, comencé a idear como escritora, mis propios personajes para intentar explicarlo.

¿Qué le permite la ficción?

Me permite seguir buscando repuestas a partir de unas determinadas preguntas. Una de ellas es cómo una madre puede llegar a matar a su hijo.

¿Las ha encontrado?

Creo que he conseguido dar algunas respuestas desde el punto de vista del psicoanálisis a los porqués por los que una madre puede llegar al extremo de matar a su hijo. Otra gran pregunta que me hago en la novela es: ¿Qué te tiene que pasar en la vida para que te conviertas en un monstruo? Yo intento dar algunas respuestas mostrando un pasado ficticio que puede tener algunos datos reales, pero no es una novela sobre el caso, sino una historia inspirada en él, una interpretación psicoanalítica Sin embargo, a veces, las preguntas no tienen respuesta y eso es lo que yo llevo a la interpretación.

¿Cuál es el motivo que convierte a Aurora, la protagonista, en un monstruo?

Una persona que comete un crimen es alguien traumatizado. Aurora tiene lo que los psicoanalistas llamamos una psicosis larvada desde la infancia. Es una mujer con depresiones, que intenta varias veces acabar con su vida y que adopta a una niña creyendo que va a salvarla. La niña no llegó como un ser de pleno derecho, sino como un objeto para tapar los problemas de la madre. Un caso parecido al de Asunta es el de Hildegart, una niña superdotada a la que su madre trata como a un objeto de su propiedad: tiene que hacer lo que ella quiera y como quiera y ser lo que ella quiera, y que termina siendo asesinada por su madre. Esto convierte a los hijos en objetos de intercambio, y esto lo vemos también en la violencia vicaria. En la novela, adoptan a la niña para tapar el agujero que tienen en su matrimonio y en su economía. Esto, claro, es ficción, pero que explicaría que luego no puedan llegar a querer a la niña.

Habla también del abandono...

Sí, y de la fragilidad del ser humano: la niña es un ser frágil, la madre asesina también es una persona con una gran fragilidad, incapaz de superar sus depresiones... y habla también de la imposibilidad del ser humano de separarte de algo que nos hace años.