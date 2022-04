Amb l’objectiu de fomentar la lectura, El Puig de Santa Maria organitza la setena edició de la Setamana de les Lletres. Entre el 23 d’abril — jornada en què es commemora el Dia Internacional del Llibre— fins al dia 30 d´abril, esta inciativa mostrarà de nou la riquesa i diversitat de l’edició en valencià i la seua potència.

Com en cada edició, el consistori organitza tota una àmplia proposta d’activitats de tota classe —presentacions, concerts, tallers...— per a al públic infantil i adult, que també tindrà com a meta l’estimulació i promoció de la lectura en valencià.

La Setmana de les Lletres arranca este cap de setmana, amb el Mercat del Llibre, que omplirà de llibres la plaça de la Conserveta, tant el dissabte com diumenge. El dissabte estarà obert entre les 17.30 y les 20.30 hores, mentre que diumenge l’horari serà d’11 a 14 hores.

El Mercat del Llibre pretén afavorir el contacte entre llibreters, editors i lectors, en un espai on podran trobar novetats, però també llibres de fons i les col·leccions de cada segell, amb les millors obres de cadascun d’ells.

A més a més, serà una oportunitat per reconèixer la tasca de les editorials que editen en valencià i de les llibreries que apropen al lector les seues publicacions, tot donant visibilitat al llibre i les revistes i oferint eines per a fomentar la lectura en totes les seues variants i gèneres.

La cita lectora comptarà amb diverses activitats que amenitzaran les dos jornades. En la vesprada de dissabte, a les 19 hores, tindrà lloc l’actuació musical ‘El rock and roll també és cosa de xiquets i pares’, per al públic infantil.

El matí de diumenge estarà replet d’activitats. A les 11.30 hores, es lliuraran els premis literaris Dragó del Puig, en què participen els xiquets i xiquets d’El Puig i, tot seguit, es representarà l’espectacle ‘Un munt de cançons’ de La Factoria de Sons. Per últim, a les 12.30 hores, es donaran a conèixer els premis literaris Conte i la Beca d’Estudis sobre El Puig; unes entregues que serviran com a cloenda del Mercat del Llibre.

La setena Setmana de les Lletres d’El Puig de Santa Maria continuarà, al llarg de la següent setmana, amb la inauguració de l’exposició d’educació ambiental ‘Com mengem’, el dia 25 d’abril; un taller gratuït d’iniciació al gravat a càrrec de Rodolfo Navarro; la presentació del llibre Ordena tu mundo digital de Lucía Terol; y la sessió del club de lectura centrada en Matar Joan Fuster i altres històries de Francesc Bayarri, aixó com la presentació de Late to the party de Maria Aucejo Mollà. La cloenda estarà a càrrec de Cala Escobedo i un taller d’habilitats de comunicació.