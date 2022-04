"Los que ahora se dicen franquistas no podrían vivir ni doce horas en tiempos de Franco"

En la antesala de la exposición hay un Seat 600 rojo con la baca a rebosar de maletas, sombrillas y una nevera playera de hielo azul. Aquel milagro de la automoción española invita a entrar en una muestra que se inaugura el martes, donde el comisario y director del MuVIM desnuda la campaña publicitaria y manipuladora del franquismo en 1964, coincidiendo con los «25 años de paz». Al Rafael Company más pedagógico, le parece preocupante que no haya más reflexiones profundas sobre el que supuso la dictadura franquista, y por si acaso, avisa que «hace muchos, muchos años..., décadas que no soy sectario, por eso tengo una gran capacidad de empatizar con toda la parte de razón que tienen mis adversarios».

¿Por qué ahora hay que deslavar el franquismo?

Este año la Capitalidad Mundial del Diseño es en València y la clave de por qué el tema concreto de la exposición nos la dio la exposición sobre Berlanga.

Berlanga da para mucho.

Cuando estábamos buscando elementos icónicos de aquel tiempo -el estreno de «El verdugo» fue en 1964- encontramos una iconografía que intenta mitigar ante la opinión pública dos de los peores años para el franquismo.

¿Los anteriores al 64?

En 1962 con las huelgas reprimidas en Asturias. Ese mismo año se pasan de frenada en lo que ellos llaman el ‘contubernio’ de Múnich. Ahí cae Arias Salgado como ministro de Información y Turismo y llega Fraga, que en el 63 debe gestionar la ejecución de Julián Grimau que provoca una contestación internacional muy fuerte.

Y la ejecución de los dos anarquistas que Berlanga cita en el Mostra de Venecia.

Para más inri, la España de Franco del 62 intenta ser admitida en el Mercado Común.

¿Más que lavado fue un autolavado?

El franquismo podía haber celebrado ese 1964 desde una perspectiva menor, como lo hizo en 1961 para el 25 aniversario del inicio de la guerra. Pero como consecuencia de esa mengua de imagen exterior, que no impidió que los obreros europeos vinieran a España como turistas, el franquismo del 62 y 63 fue golpeado en el extranjero.

¿Ese autolavado de imagen recibe ayuda exterior para su propaganda?

Eso es de Fraga y su cuñado Robles Piquer, que tienen bagaje. Hace años, un comisario de una exposición del IVAM ya hablaba de los conocimientos en publicidad de Fraga y compañía. Pero cuando ves como plantean la gran exposición «España 64», se ve también todo el bagaje de la dictadura mussoliniana.

¿Cómo explotó la dictadura esa efemérides?

Fernando Romero, autor de una tesis doctoral dirigida por Santos Juliá sobre las campañas publicitarias en el franquismo, sostiene que la gente asistió a la campaña de publicidad más espectacular de la historia del España del siglo XX. Todos los recursos del Estado fueron para los «25 años de paz».

¿Qué se verá en la exposición?

Una muestra extensa y contextualizada de esa campaña, que incluso reconociendo la inteligencia para vender el concepto de paz, aunque paz y dictadura son conceptos que se repelen. Por eso el subtítulo «el lavado de imagen». Hacemos una introducción para mostrar una parte de los aspectos de esa dictadura. Aparte de la Capitalidad del Diseño tenemos un concepto de preocupación porque cada vez se ve menos fervor por los valores democráticos, que para el MuVIM están vinculados a los valores de la Ilustración y la Revolución Francesa.

Villacañas sostiene en su libro «La revolución pasiva de Franco» que el franquismo pasó a ser hegemónico pese al golpe de Estado que provocó la guerra.

No es un caso único. El fascismo de Mussolini, antes de entregar su alma a Hitler, fue llamado el ‘anni del consenso’. Cuando a Franco le estiran de la oreja los americanos para el plan de estabilización, se garantizan unos años de consumo en un contexto internacional expansivo. ¿Qué clase media no se deja seducir por ese beneficio?

Villacañas, en cambio, dice que fracasa el paradigma cultural de la dictadura cuando entra el cine de Hollywood.

En el caso español hay un acelerón por el capital americano y las divisas de un turismo de masas. Esa sociedad va olvidando que la dictadura es una dictadura, porque hay una necesidad de la propia sociedad española para creérselo.

¿Está es una exposición botánica contra el auge de la extrema derecha?

Nace de la entraña del MuVIM de manera estructural. En este ciclo de exposiciones más ideológicas hacemos reflexiones sobre el ejercicio propagandístico del poder, como en ‘La Modernidad Republicana’. Esta exposición actúa como colofón. Hemos hablado del ejercicio del poder en la República; en la Guerra Civil; las imágenes del poder y la monarquía; sobre la Mare de Déu; de una figura como Dubón, y ahora hacemos la exposición que cierra ese ciclo. Este es un museo de las ideas y estamos preocupados de que los valores ilustrados pierdan terreno. Pienso que muchas de las personas que ahora se pueden declarar franquistas no soportarían estar ni doce horas viviendo en tiempos de Franco.

¿Falta más pedagogía antifranquista?

El MuVIM solo es un museo. Solo podemos ejercer en exposiciones y publicaciones, pero no vamos a huir de esa responsabilidad.

De todas esas exposiciones sobre el poder y las ideas que ha mencionado, ¿está es la más ambiciosa?

La más costosa de realizar. Hay una diferencia en la manera de abordarla y no es una exposición global sobre el franquismo, por ejemplo no hablamos del robo de bebés. Pero a pesar de no ser una exposición global, muchas de las cosas que nos hemos encontrado nos han causado un impacto emocional.

¿Por lo que cuenta, podemos datar el 1964 como el inicio de las ‘fake news’?

Por supuesto. Cuando una parte del franquismo decide hacer posible una determinada transición, tiene claro que nunca perderá la hegemonía en muchos campos. Eso no lo digo yo, lo dice Areilza, el alter ego de Fraga en el primer gobierno tras la muerte de Franco.

¿Con el consentimiento de una parte de población?

Hay un informe estadounidense de 1971, hecho público hace poco, donde se dice que ese bienestar provocará más demandas de la población. La misma esperanza que Occidente tiene que determinado nivel económico en China acabe con la exigencia de libertad de su población.

Franco muere con la primera crisis económica global.

Esa crisis del petróleo la ponemos como el detonante de la Transición en la exposición, justo unos pocos meses antes del asesinato de Carrero. Esa crisis del petróleo marca los límites desarrollistas. He visto vídeos de Carlos Arias Navarro explicando que el Gobierno está subvencionado el azúcar para que las mujeres cuando van al supermercado no se gasten tanto dinero.

¿Cómo trata la Transición?

Como una sucesión de hitos que marcan la extinción institucional, remarcando ese carácter institucional, del franquismo. Otros sobreviven en mecanismos de poder importantes. Aunque encuentran una solución en la octava Ley Fundamental del franquismo, la de Reforma Política, que permite unas elecciones que convertirán esas Cortes en constituyentes. A diferencia de algunos juicios sumarísimos que se producen, el visitante de la exposición no encontrará un juicio sumarísimo de la Transición. Habría que preguntarse si la oposición declarada al franquismo era capaz de cargarse la dictadura.

La respuesta es que no.

Exacto.

Una de las características del MuVIM son las actividades paralelas en sus exposiciones. ¿Qué han preparado?

Las visitas guiadas y los talleres didácticos están garantizados. Haremos un ciclo de cine, donde aún estamos reflexionando la selección. A veces, la gente que ha considerado el franquismo como una dictadura impresentable ha estado muy tentada por la caricatura, sobre la voz y las formas anatómicas de Franco, pero es un personaje histórico que ha marcado el camino durante décadas. Por eso las películas tienen un volumen de impregnación ideológica fragmentaria tremendo.

¿Por ejemplo?

En una película sobre el turismo, vas a encontrar reflexiones sobre la Guerra Civil.

¿Habrá catálogo?

Un catálogo a la manera que tuvo la ‘Modernidad Republicana’ con colaboraciones de la Universitat de València y también de fuera. También hay una guía de bolsillo gratuita para recordar el que se ha visto

Rafael Company como comisario se jugó la femoral con la exposición sobre la Mare de Déu dels Desemparats. ¿Y ahora?

La otra (carcajea). Ahora soy más viejo y como decía, ambas tienen como unión ese nexo de análisis de poder, pero mientras en la exposición sobre la Mare de Déu quedé moralmente satisfecho por poner de relieve determinados aspectos, en esta hemos quedado tocados profundamente por ver su inmensa dimensión.

Tenía 13 años cuando Franco murió.

Viví poco la dictadura, pero la Transición la viví intensamente, por eso me repele cuando determinados elementos de la Transición no están presentes o son interpretados de manera reduccionista.

Hasta que tiempo llega la exposición.

Hasta el golpe de Estado de 1981 y hacemos una reflexión final sobre las memorias divididas

¿Qué tipo de respuesta espera del público que venga?

Solo me importa poner de manifiesto insistentemente que ha habido una dictadura que ha sido inteligente en disfrazar que era represiva y autoritaria. Que mucha gente padeció en muchos aspectos, y eso se mostrará particularmente en el catálogo, y tengo mucho de interés en repetir que somos un museo solamente. Así que todas las víctimas inocentes merecen reparación. No quiero que el debate sobre la Guerra Civil esconda el debate real, ¿qué hicieron los vencedores de la Guerra Civil con aquella victoria, y como pasados los años vendieron la moto de la paz, y cómo la gente compró en buena parte esa venta del producto? Si la gente no tiene unos apriorismos ideológicos muy dogmáticos, en esta exposición encontrará los suficientes puntos de interés para a posteriori empezar a leer o estudiar.