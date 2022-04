Bombas Gens y el Museo de Bellas Artes se incorporan al décimo festival Deleste para acoger debates sobre diseño, artesanía, sostenibilidad y ciudades musicales. Para celebrar su décima edición, que tendrá lugar el último fin de semana de mayo, el Deleste programará adicionalmente una serie de actividades paralelas de arte y diseño.

El centro de arte de la Fundació Per Amor a l’Art acogerá el acto inaugural del festival el jueves 26 de mayo con una actuación de la artista barcelonesa Laia Estruch Mata. Su obra Zócalo fue galardonada con el Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente 2022, entregado en ARCOmadrid el pasado mes de febrero.

Durante esa «performance», la artista desplegará una investigación corporal y sonora basada en la experimentación vocal. Esta actividad está organizada en colaboración con Performa, una cooperativa integrada por profesionales del arte contemporáneo.

El viernes 27 de mayo por la mañana, y bajo el título de «Diálogos Deleste», el Bellas Artes acogerá tres mesas de debate centradas en el arte y el diseño y su capacidad para reinventar lo cotidiano. Entre los especialistas que participarán en los debates figuran Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño 2019 y presidenta de la Asociación València Capital Mundial del Diseño; David Barro, comisario de exposiciones y consultor estratégico especializado en arte, diseño y desarrollo sostenible; y Alicia Ventura, doctora en Historia del Arte y comisaria de exposiciones. Estos «Diálogos» también irán acompañados de actuaciones musicales en acústico.

Las actividades paralelas que ha organizado el festival, al igual que la actuación del domingo por la mañana, protagonizada por Atlàntic o Mr Sánchez, serán de carácter gratuito.

Desde su primera edición, el Deleste se ha definido como una experiencia que «va más allá de la música y que apuesta firmemente por ofrecer una propuesta de ocio cultural de calidad alternativa a los macroeventos masificados» a un público «curioso y despierto», según ha explicado la organización.

Además de esas actividades, desde el viernes 27 y hasta el domingo 29, en los Jardines de Viveros se sucederán los quince conciertos programados para este año. El cartel está encabezado por la cantante Imelda May y el grupo The Sisters of Mercy, a quienes acompañan Balthazar, Rufus T. Firefly, Pillow Queens y Joana Serrat, mientras Valeria Castro se encargará de clausurar el festival en el Almudín la tarde del domingo con un espectáculo que cuenta con la colaboración del Palau de la Música y la Concejalía de Cultura.