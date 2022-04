Fue uno de mis héroes de los Estudio1 de la TVE. Le admiré en la huelga de actores de 1974 . Organizaba, entraba, nos preguntaba si andaban listos los folios con las reivindicaciones mientras Concha Velasco y una servidora de dieciséis años pegábamos sellos en los sobres a toda máquina . En la sede del PCE, Juan Diego, responsable de Arte y cultura del partido, encabezó una de las huelgas más importantes en medio de una España harta de Franco.

Con el tiempo le conocí, de manera más cercana. Emotivo, vehemente, decente, un "plasta" necesario para los que quisimos acabar con el Régimen. Se había "ennoviado" con una amiga actriz, mucho más joven que Concha Velasco a la que cargaba con libros de poesía, narrativa, Stanislavski y marxismo, insistente y regañón, para que aprendiera a cultivarse. Comunista hasta la médula y comprometido con sus ideas, le dedicó mucha vida a trasladar la fraternidad , formas de trabajo en colaboración al sindicalismo de los cómicos y a la enseñanza dramática. Juanito, inquieto, bromista, respondón, infatigable, soñó con una España, robada en 1936, que no llegó, como creímos, en las primeras elecciones de 1977. Entretanto, giraba y giraba por los escenarios de los pueblos con su grupo o estrenaba en teatros comerciales, con esa voz que se rasgaba, poco a poco, por el humo del tabaco. "Niña, ¿te vienes a vernos?", me preguntaba alguna que otra tarde cuando recogía a Omar Butler, en el despacho de Damián Rabal. "Deja, deja, que luego me liais de charla hasta las tantas", le contestaba. Y me regalaba un libro de Machado sacado de su mochila, mezclado con panfletos y una ristra de textos sobre materialismo dialéctico. No conocía el miedo a enfrentarse a quien fuere para defender un personaje o a compañeros en apuros políticos o personales. No se comió a ningún niño, que yo sepa, por ser rojo. Eran otros tiempos. Tiempos de calle, cafés donde reunirnos a cualquier hora, conversar y escucharnos sobre las últimas noticias, sobre interpretación. Sin móviles ni tecnología capaces de aislarnos en casita y rumiar las fake news más solos que la una o como mucho, tecleando por guassap sin la mirada del otro.

Leo que te has muerto, Juan, y he vuelto a admirarte por el mejor señorito español interpretado en el cine, el de Los santos inocentes. Tú sabías mucho de señoritos. Sabías del campo y de coger la azada de sol a sol. Buscaste la belleza en el arte, cómo transmitirnos humildad, dignidad, verdad, humor, calidez, ejemplo, estar en los momentos necesarios, autocrítica... todos aquellos valores demasiado ausentes, en este presente sin futuro.

Contigo se muere un trozo de mi vida. Si existe un cielo eterno, cuando a mí me toque partir, espero que me recibas con tus charlas, algún puro cubano y, desde allí, arreglemos un poco este mundo de incertidumbre a raudales y desangelado.