La polémica ha salpicado al nuevo videoclip del famoso tema 'Ay, mamá' de la cantante Rigoberta Bandini. En este caso las quejas vienen de un grupo de mujeres que fueron llamadas por la producción de este vídeo musical para que participasen apareciendo con el torso desnudo. La idea era "luchar contra la censura tanto con la letra de la canción como con el videoclip" (cabe recordar que una de las frases más repetidas de este tema es la de "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas").

Según la narradora de este hecho, la ilustradora erótica Nazareth Dos Santos, se grabaron "un gran número de escenas preciosas: pechos grandes, pequeños. Unos más caídos que otros. Estrías, cicatrices, pezones pequeños, medianos, grandes. Mujeres racializadas, mujeres con un solo pecho. Mujeres jóvenes y mujeres maduras.

En resumen: DIVERSIDAD Y REALIDAD", explica Dos Santos.

El grupo de mujeres que participó se sintió encantada con la experiencia aunque todo se "desmoronó" cuando cuatro días antes del estreno les avisaron de que ninguna de las imágenes grabadas iban a incluirse en el montaje final.

Para esta ilustradora feminista lo más llamativo de todo este asunto es que la excusa que les dieron fue que "al director no le encajan" y reflexiona sobre esta decisión dejando claro que no se trata de una 'rabieta infantil'. "Un hombre decide que los pechos y su diversidad no encajan en una canción que dice "no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", lanza en su hilo de Twitter.

Lo cierto es que en el videoclip no se ve en ningún momento un pecho real sino que se utilizan imágenes pictóricas para acompañar el tema. "Al final es lo de siempre, un hombre ha decidido por nosotras cómo se hacen las cosas y, sorpresa, los pechos reales no le han cuadrado, no forman parte de su reivindicación. En resumen, quería un video bonito pero que no pique demasiado, no vaya a ser que moleste de verdad".

La autora de este hilo insiste en que no quiere culpabilizar a la cantante catalana, ni siquiera a la hipotética censura de las redes sociales, sino que el último responsable de la decisión de no incluir unas tetas de verdad es del propio director del vídeo. "Delacroix tuvo más agallas, la verdad."