Las intensas lluvias que se están registrando desde esta madrugada en València han provocado varias filtraciones de agua en el edificio del Palau de la Música, lo que ha obligado a cerrar durante dos horas la cafetería del edificio. Además de en la cafetería, el agua ha entrado al vestíbulo y en el acceso a la sala de ensayos, tal como han confirmado fuentes del organismo. Las mismas fuentes han señalado que, excepto el cierre de la cafetería, los empleados del Palau han acudido a sus puestos de trabajo sin problemas y también los músicos de la Orquesta de València han ensayado como en una jornada normal.

Estas filtraciones de agua se han producido en el edificio anexo al principal, que es el en el que se están llevando a cabo las obras de rehabilitación del Palau de la Música. Tal como ya contó Levante-EMV, el pasado noviembre el Organismo Autónomo Municipal (OAM) ya tuvo que adjudicar un contrata para reparar nuevas deficiencias provocadas por la humedad en este edificio anexo, donde se encuentran las oficinas y donde ensaya la Orquestra de València.

La aparición de estas humedades obligaron el pasado octubre a firmar un contrato menor valorado en 17.131 euros para realizar las reparaciones necesarias, afectan al anexo subterráneo del edificio que se construyó en 2002 y en el que, pese al cierre del auditorio a la actividad artística, continúa la actividad administrativa y se llevan a cabo los ensayos.

En aquella ocasión, las filtraciones y los problemas de pintura se detectaron en el anfiteatro de la sala García Navarro (donde en la actualidad ensaya la Orquestra de València), en varios baños y en la zona de acceso a los camerinos. La actuación incluyó la impermeabilización de las zonas afectadas de las terrazas inferiores.

A diferencia de lo ocurrido en 2018 y 2019 en la parte principal del Palau, cuando las filtraciones de agua causaron desprendimientos en los techos de las salas principales y en la fachada, estos desperfectos no provocaron daños importantes. El pasado septiembre, y con el Palau únicamente abierto en la zona de taquillas, ensayos y oficinas, también se desprendió una placa de pladur debido a una condensación en el circuito hidráulico de aquella zona.

Las fuentes consultadas no supieron determinar el origen de las humedades que afectan a la zona anexa subterránea del Palau, aunque señalaron que no usa el mismo sistema de climatización cuyo mal funcionamiento acabó provocando los desprendimientos en los auditorios o las humedades que también afectan a la sala de exposiciones. Las fuentes también señalaron que estas nuevas obras «de mantenimiento» no afectan a la actividad del OAM.