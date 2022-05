Comenzó en el teatro hasta dar el salto al cine de forma tardía, pero ha logrado hacerse un hueco en grandes películas como ‘Star Wars’, ‘Thor’, ‘Los Tres Mosqueteros’, ‘El Libro de Eli’, ‘El Castigador’, ‘Capitán Barbanegra’, ‘Matar al irlandés’, ‘La Piel fría’, ‘Infierno en Alabama’, ‘Gi Joe 2’, la reciente producción india ‘RRR’ y en series de televisión como ‘Rome’, ‘Vikingos’ o ‘Divergente’.

Ray Stevenson (Lisburn, 1964) es un polifacético actor británico de reparto que se ha labrado una sólida carrera alejado de la fama.

¿Ibiza es su isla de relax?

Ibiza es como un santuario al que vuelves, mucha gente dice que es la isla de la fiesta, pero para mí es más importante la parte profunda, es una isla femenina como Tanit, no feminista. Si te dejas llevar por la feminidad de la isla te hace entenderte mejor como hombre, de manera más amplia, profunda e intensa. He viajado a muchos lugares del mundo, pero no hay otro como este, no es Costa Rica ni México, Sri Lanka, ni tiene nada que ver con Mallorca ni siquiera con Formentera. Eivissa tiene una cualidad, si inviertes tu tiempo en descubrirla te embauca.

¿Siempre está de paso aquí?

Nunca sé cuánto tiempo voy a estar, pero es en uno de los aeropuertos en el que me hace más feliz aterrizar, aunque está bien salir y tomar perspectiva. No es un lugar perfecto, pero eso le agrega encanto y lo hace real. Si te entregas, la isla te lo devuelve.

¿En qué proyectos trabaja?

Estaré en Los Ángeles siete meses para grabar la serie de ‘The Mandalorian’, un proyecto de Disney, Marvel Studios, Star Wars y George Lucas. También otra obra con Rosario Dawson en la que interpreto al malo de la película, han creado este personaje y me lo han ofrecido, no puedo decir mucho porque todo es muy confidencial. Incluso leer el guion es secreto, no podía imprimirlo ni hablar de ello. Ahora mismo se están centrando en la serie.

¿Cómo se rueda una película o serie hoy en día?

Hay una forma diferente de filmar, ya no hay pantalla verde o azul de fondo, la tecnología ha hecho que cambie radicalmente la forma de hacerlo. Hoy en día la novedad es filmar de forma virtual con una pantalla digital led en la que el fondo se mueve y te sigue, no tienes que mover luces porque la pantalla te ilumina, es un increíble avance tecnológico y estoy muy interesado en esta nueva forma de grabar. Es más real porque estás rodeado por la película en sí, no es un fondo de pantalla verde que después se cambiará con los efectos especiales, sino que ya estás dentro de la película, esto lo hace más emocionante y estimulante.

¿Es la primera vez que graba en un escenario de este tipo?

Sí, aunque en ‘Thor’ el set de grabación en Los Ángeles también fue espectacular y de fondo teníamos grandiosas imágenes. Son disciplinas que me llaman la atención y me apasionan. Nuestro propósito es encantar y no nos podemos olvidar de esto. Los actores pasamos de unos guiones a otros muy diferentes entre sí. Nunca puedes deducir cómo serás actuando o cómo será la producción hasta que no estás inmerso en ella. Tienes que abrirte y entregarte. En mi caso al tener un pasado de teatro disfruto mucho al sumergirme en un personaje tanto mental como físicamente y eso hace que mi carrera me parezca muy interesante. Esto me compensa del hecho de separarme de mi familia y hacer lo que hago, no es una carrera sino una vocación. Me considero una persona privilegiada y estoy inmensamente agradecido por trabajar en algo que me apasiona.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en pandemia?

Intentas simplemente seguir las reglas para que la producción se pueda realizar. Estábamos en Praga y nos teníamos que hacer tests tres veces por semana para estar seguros. Si alguien daba positivo había que aislar todo lo que le envolvía y eso podía hacerlo muy costoso. Había falsos positivos y negativos que lo liaban todo un poco. En esa situación todo el mundo hace lo que puede para que todo prospere. Espero que podamos salir de esto pronto, hay países que piensan que sí y otros que no. A ver si podemos relajarnos más.

¿Este hecho le ha cambiado o influido en su forma de trabajar?

No cambia nada, simplemente haces un test antes de rodar.

Usted es un actor muy versátil pero, ¿qué genero le gusta más?

Aprendes habilidades constantemente. Un drama o una tragedia puede tener su lado cómico porque los seres humanos tienen sentido del humor, o incluso algo cómico puede ser algo no tan divertido, lo hace real. Todo lo que hacemos es levantar el espejo a la condición humana, nada más y nada menos, la audiencia puede sentir empatía con lo que está viendo o sentirse acompañado. Me da igual si al público le gustan mis personajes o si les gusto yo, si me creen estoy haciendo bien mi trabajo como actor.

¿No le gusta la popularidad?

Nunca he buscado la notoriedad, no entro en el contexto de la popularidad, solo quiero ser creíble como actor. Los directores, productores y otros actores responden y respetan esa idea y van a por ello, pero si solo es por la popularidad nadie gana y la historia no tiene fuerza.

¿Cree que las plataformas de televisión acabarán con el cine?

Al contrario, cuando salió el cine pensamos que destruiría el teatro, pero no fue así, sino que el teatro dejó de ser cinematográfico y fue más intelectual, después con del DVD se pensó que acabaría con el cine y se vio que en el mismo cine se proyectaba la misma película durante cuatro o cinco meses, la demanda creció y surgió el concepto de multicine, que daba la posibilidad de un mayor flujo de personas.

¿Las plataformas televisivas son una nueva revolución?

Las plataformas permiten que se emitan películas de bajo presupuesto por todo el mundo, sin las restricciones de los estudios por tener que utilizar actores americanos o alemanes, sino artistas de todo el planeta. El coste de los efectos especiales está bajando mucho, las series de televisión tienen una calidad de producción como la cinematográfica. Además, es una gran oportunidad para que los jóvenes escritores puedan contar historias, y para que los más veteranos sean más creativos.

¿Prefiere cine o televisión?

La televisión tiene ahora un nivel de producción tan alto que casi no hay diferencia con el cine, lo único diferente es que quizá en una película tienes a un solo director y en televisión puede que haya varios directores.

¿Es difícil para actores veteranos encontrar ahora buenos papeles?

Cuando hay mucho dinero en juego y hay que crearlo todo en un periodo de tiempo muy corto necesitas gente profesional que te responda y te dé garantías.

¿Le gusta interpretar el papel de malo de la película?

Los malos no piensan que son malos, sino que el resto del mundo no capta su realidad. Cuando estudias literatura y lees personajes que son villanos se presentan como seres con una idea muy poderosa y tienen una serie de séquitos alrededor. En la vida real pasa lo mismo, como pudo ser con Hitler cuyo origen estuvo en pensadores como Nietzsche.

¿Tiene algún papel soñado que le gustaría interpretar?

Crecí viendo películas de James Bond y de joven me hubiese gustado interpretar a 007, pero no tengo ese sueño. Me encanta la historia y personajes como Marco Aurelio. Es como este nuevo personaje que voy a interpretar, se acaba de escribir, pero todavía no se sabe cómo va a ser hasta que no se haya formado e interpretado. No puedo soñar con un personaje que no conozco aún.¿Qué personaje ha sido el más importante de su carrera? El papel de Titus Pullo en la serie ‘Rome’ de HBO me cambió totalmente porque aprendí mucho del personaje y de mí mismo. Ahí empecé mi carrera en Estados Unidos, a partir de los cuarenta, cosa que nunca debes hacer y nunca me mudé a Los Ángeles, cosa que tampoco debes hacer, he roto con los tabúes porque me tiraba de cabeza y sin mirar.

Ha trabajado con directores y actores reconocidos ¿hay alguien con quien le gustaría actuar?

He trabajado con gente increíble y con mucha humildad como los oscarizados Gary Oldman y Denzel Washington, son actores que trabajan duro, son de verdad, se equivocan, rectifican y se esfuerzan hasta que sale brillante, reconoces a ese tipo de personas en cuanto las ves. La gente cree que los actores somos interesantes pero no, somos personas normales que interpretamos a personajes interesantes. Se piensa que somos los mejores mentirosos, pero no es así, somos los mejores interpretando la verdad... y los peores jugando al póker.

¿Cómo ve el momento social y económico que vive Europa?

Estamos en un momento de exposición, transición, aprendizaje y coraje. Lo vemos sistemáticamente a través de las fronteras y la exposición de los elegidos para gobernar que no lo hacen para el pueblo. En el futuro tiene que haber un gobierno con los mejores recursos, que son los seres humanos. Es un momento espantoso porque en nuestro corazón desearíamos que no estuviera ocurriendo nada de lo que pasa, sabíamos que había problemas, pero no de esta manera. Los gobernantes fracasan de forma sistemática durante generaciones, alguien toma decisiones y no son correctas, así que si fracasan se tienen que marchar, tiene que haber personas gobernando con sensibilidad hacia la sociedad.

¿Y la guerra de Ucrania?

Lo llaman guerra, es lo único que nos transmiten, pero es un conflicto que lleva años latente y lo peor es que el pueblo y los civiles están muriendo por una guerra económica. Como sociedad tenemos que estar atentos a esto. Mi padre decía: ‘la inteligencia no es saber la respuesta correcta, sino saber la pregunta correcta a responder’ y siempre en mi trabajo y en mi vida privada me pregunto ‘¿estoy haciendo la pregunta correcta?’. Necesitamos una estructura correcta y una unión con el planeta. Todo el mundo opina y juzga sin ponerse en la piel del otro.

¿Las nuevas tecnologías juegan un papel importante en lo que opinamos y hacemos?

La tecnología es un arma que controlan, pero imagínate las mentes que hay detrás. Todos somos responsables de lo que ocurre.

El mundo del celuloide está conmocionado por el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars ¿qué le pareció?

No entiendo ese tipo de humor en los Oscars. ¿Ese es el nivel de inteligencia que un ser humano tiene para hacer una broma en medio de una ceremonia? No entiendo la reacción de darle un bofetón, no es la adecuada, ninguna de las dos acciones lo es ¿dónde están los adultos? Toda esa gente que ha trabajado duro para conseguir un Oscar merece un respeto, no que se monte un cirio ridículo. Una noticia así acapara toda la atención y han desaparecido otras realmente importantes. Lo mismo ha pasado con el covid y la guerra de Ucrania. Tenemos que aumentar nuestra consciencia, abrir los ojos hacia la humanidad y el planeta.