La música en directo regresa a la casilla de salida

Tras años de crecimiento continuado, en 2020 la pandemia del coronavirus vació salas, estadios y recintos de festivales. Si en 2019 los promotores facturaron en toda España cerca de 383 millones de euros, al año siguiente los ingresos no llegaron a 157,8 millones, menos de la mitad. Y no solo fue porque durante dos meses casi cualquier actividad económica se canceló, incluidos los espectáculos culturales. El problema fue que cuando la música volvió, lo hizo ante audiencias reducidas y en condiciones muy poco atractivas para el público.

Tras el primer año coronavírico, músicos, técnicos, promotores y aficionados confiaban en que 2021 sería mejor. El virus no podía aguantar tanto y los científicos ya trabajaban en las vacunas que ayudarían a combatir la enfermedad. Las primeras inmunizaciones se produjeron en diciembre de 2020 pero la vacunación general tardó unos meses en implantarse y nuevas oleadas del virus demostraron que acabar con la pandemia no iba a ser fácil. Las restricciones se mantuvieron.

Según la Asociación de Promotores Musicales (APM), la facturación de la música en vivo en 2021 en toda España fue incluso menor que la de 2020: 157,6 millones de euros. En la Comunitat Valenciana no fue tan mal y se pasó de una facturación de 11,7 millones en 2020 a una 11,9 en 2021. En 2019 había sido de 58,9 millones. Hay que remontarse a 2004 para encontrar una cifras tan bajas como las de los dos últimos años.

Festivales y conciertos

Pero ahora las restricciones se han levantado y el calendario valenciano de conciertos empieza a recuperar el color de la era precovid-19. Ayer actuó Fito y los Fitipaldis en la Marina Sur y el próximo fin de semana lo harán Melendi y Vetusta Morla. En junio el recinto del puerto acogerá los conciertos de Manuel Carrasco (día 4), Simply Red (7) y Estopa (18). Y en julio pasarán por allí Marc Anthony (1), Rosalía (16) y Camilo (17).

Otro de los puntos calientes será la Ciutat de les Arts i les Ciències, cuyo recinto acogerá los dos conciertos de Alejandro Sanz (10 y 11 de junio) y los festivales Love the 90’s (28 de mayo) y Les Arts (3 y 4 de junio). También llegan a este espacio dos nuevas propuestas festivaleras: del 7 al 9 de julio el Big Sound, con Nathy Peluso, Nicky Jam y C. Tangana, entre otros; y del 21 al 23 de julio el Diversity, con Iggy Pop, Manëskin, Christina Aguilera, Martin Garrix o Black Eyed Peas.

También habrá actuaciones en la Plaza de Toros, como la de Sebastián Yatra (24 de junio) y Joan Manuel Serrat (30 de junio y 1 de julio), y en el estadio Ciutat de València donde en junio actuará Malú (17) y en julio Juan Luis Guerra (3) y Maluma (7). Además, los Jardines de Viveros -donde del 27 al 29 de mayo Imelda May y The Sisters of Mercy encabezarán el Deleste- celebrará su ya clásico ciclo de conciertos de julio con Leiva (6), Zoo (8), Residente (15), Rigoberta Bandini (19 y 20) y Simple Minds (24), entre otros.

Público y espacios

«Hay mucha programación porque se han retomado proyectos que no se pudieron hacer en 2020 y 2021 y se han creado nuevos festivales y ciclos», explica Sergi Almiñana, secretario de la asociación de promotores valenciana MusicaPro CV. «El sector -añade- necesita activarse a todos los niveles y se está consiguiendo porque el tejido industrial de la música en directo ha demostrado durante la pandemia una solidez de la que las administraciones no acaban de ser conscientes».

Dice esto último Almiñana porque, aunque el panorama postpandémico resulta esperanzador y el sector está fuerte, los promotores se enfrentan a dos grandes incertidumbres -la del público y la del espacio- que les obliga a seguir requiriendo colaboración para poder afrontarlas.

Sobre la incertidumbre del público, Almiñana recuerda que durante la pandemia el consumo cultural ha bajado y «ni por asomo» se ha llegado a los niveles de 2019. «Durante dos años la gente no ha podido salir por las noches ni entrar a conciertos. Han cambiado los hábitos y aún no sabemos cómo va a reaccionar el público a estos nuevos tiempos», indica el promotor. Por eso, MusicaPro pide que se siga fomentando el consumo cultural, manteniendo las ayudas al sector aprobadas durante la pandemia y facilitando la concesión de licencias.

El problema del espacio es quizá menos urgente pero los promotores quieren abordarlo cuanto antes. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Arena de València no abrirá hasta 2024 y que en un futuro más o menos cercano la Marina Sur, el espacio que acoge ahora la mayor parte de los grandes conciertos que se celebran en València, se dispondrá para otros usos ajenos al cultural.

Además, y tal como confirma Almiñana a Levante-EMV, la Ciutat de les Arts no quiere seguir acogiendo a partir de 2023 festivales y conciertos en su recinto durante julio y agosto, lo que ya ha obligado a trasladar a junio varios eventos que estaban programados allí en esos meses. «Es un problema que venimos arrastrando desde antes de la pandemia: no ha suficientes espacios para celebrar conciertos en València, hay poca disponibilidad y son caros», afirma el portavoz de MusicaPro CV.

El sempiterno problema de la ciudad por carecer de un gran espacio cerrado para que pasen giras de envergadura se solucionará con el Arena de València pero los promotores de música popular siguen echando de menos poder disponer con más frecuencia de auditorios públicos de cierta envergadura como el Palau de la Música -que no volverá a abrir hasta mediados de 2023-, o el de Les Arts.

Más complicado está lo de contar con un recinto para grandes espectáculos al aire libre, sobre todo cuando ya no se pueda disponer de la Marina Sur o cuando la Ciutat de les Arts restrinja su calendario. «Faltan espacios públicos para el sector -lamenta Almiñana-. Espacios que sean viables económicamente y que sean sostenibles para convivir con la ciudadanía. Que lugares como la Marina Sur tengan que cerrar a la una de la madrugada para no generar molestias hacen que sea escasamente rentables».

Por eso, MusicaPro urge a las administraciones a trabajar ya en un convenio con el sector para facilitar la organización de conciertos como atractivo cultural y turístico y, a nivel local de València, a empezar a pensar en un gran espacio en la ciudad para celebrar grandes eventos musicales. Un buen y consolidado ejemplo de esto, indica Almiñana, lo tenemos bastante cerca: el recinto de festivales de Benicàssim.

En primera división

Lorenzo Pérez, gerente de Mundosenti2, es uno de los promotores de mayor recorrido en la Comunitat Valenciana y es el responsable este año de llevar a la Marina a Rosalía, Simply Red, Marc Anthony o Camilo. Confirma las preocupaciones de Almiñana, no tanto las del público («hay más público que nunca, antes iban a los grandes conciertos la gente más mayor y ahora ya pega entre los 15 y los 60 años») como las del espacio.

«El negocio sigue creciendo en oferta y en público, pero València tiene un problema con los conciertos de gran formato -critica-. Ahora mismo no tenemos un espacio fijo y en condiciones para hacerlos. Tendremos un espacio indoor cuando esté el Arena pero no uno outdoor, y poder hacer que las grandes giras pasen por València es fundamental para la ciudad».

No obstante, Pérez intenta encarar el futuro con optimismo. Hasta el momento, asegura, València ha sabido ir sorteando esa carencia de un gran recinto de conciertos fijo y ya cotiza en primera división «porque llevamos muchos años haciendo conciertos internacionales». «Toda la ciudad ha cambiado, es mucho más abierta, dinámica y cosmopolita y eso se nota. Antes, cuando traía conciertos internacionales, era la que menos vendía. Ahora es una potencia en sí misma y puedo garantizar que 2023 y, sobre todo, 2024 será mejor que éste».

Varias de las estrellas de la música latina -y latinoamericana- más importantes del momento pasarán este verano por València. Rosalía actuará en la Marina Sur el 16 de julio, Maluma en el Ciutat de València el 7 y Sebastián Yatra en la Plaza de Toros el 24 de junio. También cruzarán el Atlántico para actuar en la ciudad Marc Anthony, Camilo, Nathy Peluso, Nicky Jam, C. Tangana, Residente o Juan Luis Guerra.

Iggy Pop será la gran presencia del rock anglosajón en València, con su concierto en la Ciutat de les Arts el 21 de julio. También vendrán Simple Minds, Simply Red, Christina Aguilera, Cat Power o Steve Vai.