Alicia Giménez: "Barberá era un personaje literario por sí misma"

El libro coincide con los últimos coletazos judiciales de casos de corrupción durante la etapa de Rita Barberá. ¿Mejor promoción imposible?

Pues sí, aunque lo he preparado yo (ríe).

Imagino.

Realmente pone de actualidad lo que pasó no hace tanto y que parecía olvidado.

Presentó el libro «Todos al infierno» de Fernando Delgado. ¿Se han puesto de acuerdo?

Somos amigos y él me dijo que tenía notas para un libro, no sobre Rita Barberá, sino en general. Y dije, estupendo ponemos de moda el tema.

La primera escena de «La presidenta», cuando aparece el cadáver de Vita Castellá en un hotel de Madrid, es brutal.

¿Por qué?

Escribe que parecía una «ballena varada».

Aparte de ser testigo de todas las informaciones de la época, he tirado de hemeroteca. He procurado que el marco tuviera una base de verdad.

¿Cuándo decide ficcionar la muerte de Rita Barberá?

Rita Barberá era un personaje literario por sí misma. Lo tenía todo, políticamente incorrecta, mujer que mandaba y primera política que tenía un peso específico en el país.

¿La llegó a conocer?

No, nunca. La figura de Rita Barberá está tratada con mucho respeto y comedimiento. Fue una mujer que no se embolsilló dinero.

Le gustaba más mandar.

Permitió a su lado una red corrupta enorme. El por qué es una de las preguntas del libro. ¿Ansia de poder o necesidad que la quisieran para ser el centro de amistad? El lector es quién tiene que contestar.

Vita/Rita es la percha de la trama, donde ha creado dos personajes nuevos, dos inspectoras hermanas, Berta y Marta Miralles, que recuerdan al dúo de Petra Delicado y Fermín Garzón.

A los escritores siempre nos dicen que hacemos el mismo libro. No tienen nada que ver formalmente, pero están los componentes que considero que debe de tener una novela negra.

¿Qué son?

Humor, diálogos más o menos vivos y que no haya escenas de violencia complaciente. Y eso está en Petra Delicado y en La presidenta.

Aunque las hermanas son la cara y la cruz.

Soy más auditiva que visual. Para hacer descripciones soy un absoluto desastre, me interesa mucho oír hablar a la gente, ver los registros diferentes de una persona joven a una mayor, de un policía a un cocinero, todo eso me interesa mucho.

¿Las vamos a volver a ver?

No lo sé. Esta novela la escribí en menos tiempo del que suelo emplear.

¿Y eso?

Fue un reto y empecé a divertirme extraordinariamente.

Se nota.

Al final dejo a las inspectoras un poco en el aire, porque no estoy segura si me van a tentar otra vez.

¿Dónde está la diferencia entre novela negra y ‘thriller’ político?

Los americanos son los expertos porque su política tiene un espejo mundial. El ‘thriller’ político tiene que basarse en temas espectaculares y la novela negra incide más en el interior de las ciudades y de los países donde sucede. Mi novela es negra.

Sí, pero en «La presidenta» aparecen las tres «p»: políticos, policías y periodistas.

Cuando hay un tema peligroso para la «seguridad nacional» vemos como se unen todos los poderes lácticos para quizás hacer más barbaridades de las que imaginamos. Aparte, los españoles que somos tan desconfiados nunca nos creemos la versión oficial, con lo que esta novela está cerca de lo verosímil.

Le agradezco la visión crítica que hace del periodismo.

Claro, tenéis mucho poder, lo que está bien y asusta, por otra parte. Estamos más que nunca en manos de la información.

¿Y los políticos?

Bien, gracias.

Acaba de decir que la gente no se fía de ellos, pero los sigue votando.

Cada vez se vota más por impulso, información adquirida y frivolidad. Llega alguien nuevo y se dice, vamos a ver.

La novedad siempre vende.

En política también. Lo ideal sería por el juicio de como se administra el poder, pero la gente tiene pereza de ponerse a pensar.

¿La protagonista de «La presidenta» siempre fue Rita Barberá?

Siempre fue Rita, me parece una mujer fascinante.

¿Cree que se murió por un problema del corazón?

Cuando un amigo me pregunta de qué va el libro, digo que es de una política que aparece asesinada en Madrid que no fue verdad, y todo el mundo me dice «vaya usted a saber». Una frase española demoledora porque todo el mundo deja la opción de haber sido monumentalmente engañado por los poderes.

El escenario es València, una ciudad que conoce bien.

He intentado captar el espíritu de la ciudad. Viví ocho años, y vivo en la C. Valenciana y ese placer por las cosas mininas es una filosofía de vida.

En «La presidenta» todas las protagonistas son mujeres.

Es un libro muy femenino, acorde con la realidad. Las mujeres en la policía están casi a la par.

Faltan juezas.

Me gustaba más poner un juez gruñón.

La historia no es local.

El libro se está traduciendo en Francia e Italia.

¿La realidad supera a la ficción?

Siempre y aquí ni te cuento. Corrupción en la visita del Papa, y pienso si lo pongo como invención en una novela nadie se lo cree.

¿Por qué cree que la gente votó tanto a Rita?

Era la gran madre de esta comunidad que te quiere y te riñe y al mismo tiempo te corrige con severidad.