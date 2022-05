El festival Deleste ya calienta motores para la edición que servirá para celebrar su décimo aniversario. De esta forma, la organización ha dado a conocer los horarios de los conciertos que se celebrarán el viernes 27 y el sábado 28 de mayo en los Jardines de Viveros de ValÈncia. Cabe recordar que, durante esas jornadas, el escenario del festival acogerá las propuestas de Imelda May, The Sisters of Mercy, Rufus T. Firefly y Balthazar, entre otras.

Este año, el Deleste también contará con una matinal el domingo 29 con actuaciones gratuitas protagonizadas por Astral Kids, con un espectáculo para el público familiar, y la presencia de formaciones valencianas como Atlàntic, Joe Pask, Mr. Sanchez y Mamífero. Asimismo, Valeria Castro dará un concierto íntimo en el Almudín de València que pondrá la guinda a un fin de semana donde la música será la gran protagonista.

"Con la experiencia adquirida a lo largo de los años, el Deleste mantiene su apuesta por un formato alternativo a los macrofestivales -explican los organizadores en un comunicado-. Así, se configura como un lugar de encuentro donde disfrutar de la música sin prisas ni masificaciones y evitando el solapamiento de horarios".

La programación musical

El viernes 27 de mayo, las puertas del festival Deleste se abrirán a las 17.30 horas. A las 18.30empezará la actuación de Júlia, dúo de pop eléctrico valorado como una de las propuestas más exitosas del panorama musical valenciano. A las 19:30h será el turno de Pillow Queens, cuarteto de militancia queer con sonoridades punk y texturas atmosféricas que presentará el disco Leave The Light On, publicado el pasado 1 de abril. Rufus T. Firefly, referencia de la música independiente española, pondrá en escena su rock enérgico y refinado, con incursiones en la psicodelia, a partir de las 21:15h. La irlandesa Imelda May cerrará la primera jornada del Deleste a partir de las 23:00h con los éxitos que la han convertido en una de las artistas femeninas más célebres de la historia de su país.

Los encargados de reanudar los conciertos el sábado 28 de mayo serán Novembre Elèctric. A partir de las 17:30h, esta banda valenciana presentará el álbum Memento. Joana Serrat hará aparición en el escenario a las 18:30h para interpretar un repertorio cargado de referencias en el folk estadounidense con especial atención a su aclamado último disco, Hardcore From The Heart. Más enérgica es la propuesta de Los Bengala, trío aragonés que hará bailar a todo el público con sus descargas rockeras desde las 19:45h. El grupo belga Balthazar llegará a València con la reputación de ser una de las formaciones más interesantes del indie pop europeo actual y lo demostrarán a partir de las 21:15h. Por último, la segunda jornada del festival Deleste estará marcada por el regreso de The Sisters Of Mercy con un espectáculo que empezará a las 23:00h. Andrew Eldritch y sus compañeros rememorarán clásicos como “Temple of Love”, “Marian” o “Lucretia My Reflection”.

El domingo 29 tendrá lugar la Matiné – Sona Deleste Kids con entrada gratuita. A lo largo de la mañana actuarán Astral Kids, proyecto de la Asociación Cultural Rock For Kids que acerca el rock a las criaturas de forma lúdica e interactiva; Atlàntic, cuarteto valenciano de powerpop que recibió la distinción a Mejor Disco de Pop en los Premios Ovidi 2020 por Volem els ponts; Joe Pask, formación que ha dejado muestras de pop-rock con regusto estadounidense en los álbumes Salt (2018) y Jo i el món (2021); Mr. Sanchez, grupo de rock alternativo que ha elaborado un trabajo conceptual inspirado en el poema “Llegó con tres heridas” de Miguel Hernández en su larga duración Canciones de amor, vida y muerte; y Mamífero, power trío de València (dos guitarras y una batería) con un directo potente y unas letras que cuestionan la cultura y las construcciones humanas.

Asimismo, Valeria Castro actuará el domingo 29 de mayo a las 20:00 horas en el Almudín de València. La vocalista canaria presentará en formato íntimo su EP chiquita en un escenario muy especial, un edificio construido sobre una parte del antiguo alcázar islámico y una de las muestras más importantes del gótico civil valenciano. Valeria Castro es una de las cantantes femeninas más destacadas de la actualidad gracias a unas canciones que se caracterizan por su sensibilidad, una estética muy cuidada y reminiscencias folclóricas. La presencia de la artista será posible gracias a la colaboración del festival Deleste, el Palau de la Música de València y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València.

Actividades paralelas

El décimo aniversario del festival Deleste también contará con una serie de actividades que se desarrollarán en varios puntos de la capital del Turia. Así, gracias a la Fundació Per Amor a L’art – Bombas Gens, este espacio acogerá el acto inaugural del evento el jueves 26 de mayo con una performance de la artista barcelonesa Laia Estruch Mata.El eje central de la intervención es la obra Zócalo, galardonada con el Premio Cervezas Alhambra de Art Emergent 2022, entregado en ARCOmadrid el pasado mes de febrero. La pieza está realizada en colaboración con el artesano Eloi Bonadona y consiste en una estructura de cerámica cilíndrica, basada en la tradición alfarera local del pueblo de Quart, en Girona, que recuerda un instrumento de viento y que está inspirada en las cubiertas perforadas y rodeadas de los baños del Palacio de Comares, en la Alhambra.

El viernes 27 por la mañana se realizarán los Diálogos Deleste en el Museo de Bellas Artes de València. La programación incluye tres mesas de debate que versarán sobre el arte y el diseño y su capacidad para reinventar lo cotidiano; las posibilidades de la música para transformar las ciudades; y la sostenibilidad y la agenda 2030 aplicadas a la música y la cultura. Entre los especialistas que participarán figuran Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño 2019 y presidenta de la Asociación Valencia Capital Mundial del Diseño; David Barro, comisario de exposiciones y consultor estratégico especializado en arte, diseño y desarrollo sostenible; y Alicia Ventura, doctora en Historia del Arte y comisaria de exposiciones.

Abonos y entradas de día a la venta

Las localidades para el festival Deleste se pueden adquirir en la página web del evento: https://delestefestival.com/tiquets. El abono para los dos días tiene un precio de 49€ (más gastos de distribución) mientras que las entradas de día cuestan 35€ (más gastos de distribución). Los tiques para el concierto de Valeria Castro se venden a 20€ (más gastos de distribución).

orarios festival Deleste 2022

Viernes 28 de mayo

17:30 – Apertura de puertas

18:30 – 19:15 – Júlia

19:30 – 20:45 – Pillow Queens

21:15 – 22:30 – Rufus T. Firefly

23:00 – 00:30 – Imelda May

Sábado 29 de mayo

17:00 – Apertura de puertas

17:30 – 18:15 – Novembre Elèctric

18:30 – 19:30 – Joana Serrat

19:45 – 20:45 – Los Bengala

21:15 – 22:30 – Balthazar

23:00 – 00:30 – The Sisters Of Mercy