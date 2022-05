El músico canadiense Bryan Adams actuará el martes 19 de julio en la Marina Sur de València como parte de la gira Live 22. El cantante y guitarrista presentará los temas que componen su nuevo álbum de estudio 'So Happy It Hurts', en un concierto donde tampoco faltarán las canciones más destacadas de su carrera.

Según el músico, este trabajo es el resultado de las emociones causadas por el confinamiento de la pandemia y sus canciones se centran en que las cosas efímeras de la vida son realmente el secreto de la felicidad. Un disco que contará con doce temas co-escritos por el propio Bryan Adams y su supone ya su decimoquinto disco de estudio que toma el relevo a 'Shine a Light' publicado en 2019.

Con casi 40 años de carrera, el artista canadiense ha dejado éxitos tan notables como "Please Forgive Me", "Heaven o Summer of '69", además de su colaboración con Rod Stewart y Sting en la canción "All for love".

Sus temas también han aparecido en el cine como "(Everything I Do) I Do It For You", banda sonora de la película 'Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991); y la canción "Have You Ever Really Loved a Woman?" para la película 'Don Juan DeMarco' (1995) para la que contó con la presencia del reconocido guitarrista flamenco Paco de Lucía y fue nominada al Oscar como Mejor banda sonora por la película de la cual formó parte.

Bryan Adams cuenta con una exitosa carrera musical en la que ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y ha sido número #1 de las listas de éxitos en más de 40 países.