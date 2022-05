Daniel Roher, director de 'Navalny': "Lo que pasa hoy en Ucrania refleja lo que ha hecho Putin en los últimos 15 años"

"Es la primera vez que una película mía ha sido tan bien recibida. Me invitan en todo el mundo porque es un filme necesario, más en estos momentos. Hay que recordar que Rusia no es Putin y Putin no es Rusia", ha señalado este lunes el canadiense Daniel Roher, realizador de 29 años, autor del impactante documental 'Navalni', producido por CNN y HBO Max. El filme, premio del público en el festival Sundance, abre este miércoles la 25ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona (Docs Barcelona). Hasta el día 29, los cines Aribau, el CCCB, la Filmoteca de Cataluña ofrecerán una amplia programación que podrá seguirse también a través de la plataforma Filmin.

En el documental refleja la personalidad y capacidad de lucha de Alexei Navalni, principal opositor a Vladimir Putin, auténtica pesadilla para el presidente de ruso, que ni siquiera se atreve a nombrarlo. Roher alterna imágenes de la historia reciente, con el retrato humano del protagonista y su familia y momentos de 'thriller'. "Pudimos captar momentos extraordinarios" El realizador tuvo que ganarse la confianza de Navalni y de su esposa Yulia, una mujer tan o más fuerte que él. "Al principio les molestaba mi presencia y la de mi equipo, pero cuando se acostumbraron, pudimos captar momentos extraordinarios", confiesa. Entre ellos destaca la estrategia planeada con el premiado periodista búlgaro Christo Grozev, miembro del grupo de investigación de código abierto Bellingcat, para descubrir las identidades de los hombres que intentaron matarle. Es especialmente interesante el momento donde el propio Navalni descubre cómo fue enveneado por parte del régimen, que siempre lo ha negado. El aterrizaje de emergencia del avión en el que viajaba y la efectividad los médicos le salvaron la vida a este abogado de 45 años. Pese a lo ocurrido, anima al pueblo ruso a plantar cara a Putin. "No hay que tenerle miedo", asegura en el filme. Con esa actitud regresó a su país en enero de 2021, tras recuperar la salud en Alemania. Nada más aterrizar su avión fue llevado a prisión. "Como más fuerte resuene el nombre de Alexei y más titulares ocupe más le costará al régimen asesinarlo" Su principal batalla ahora está en los tribunales. Espera que el documental pueda ayudarle. "No olvidemos que está bajo la custodia del mismo hombre que intentó asesinarle en el 2020. Como más fuerte resuene el nombre de Alexei y más titulares ocupe, más le costará al régimen asesinarlo. El documental es como un seguro de vida", afirma Roher. Prohibido El realizador cree que la guerra de Ucrania le está dando la razón a Navalni, quien desde la cárcel aboga por la paz. "Ucrania muestra con más claridad la brutalidad del régimen. Él llevaba años llamando la atención sobre la asquerosa corrupción. Lo que pasa en Ucrania ahora refleja lo que ha hecho Putin en los últimos 15 años: usar el asesinato y la violencia para resolver problemas con una maquinaria industrial de propaganda para que la gente se trague después su versión de los hechos." En Rusia el filme está prohibido. No sorprende en un país donde el Gobierno prohibe llamar a la guerra en Ucrania por su nombre. "Intentaremos superar la censura, aunque es complicado. Desde luego, nunca animaré a los rusos a descargarse el filme en webs de Torrents. Como director no me gustan las descargas ilegales pero en este caso entiendo que es algo inevitable porque los rusos saben como hallar la información que necesitan en internet".