Calamaro, prolífico, polémico y genial

Volvió Andrés Calamaro a València, uno de sus hogares junto a Buenos Aires o ese Madrid que hace unos pocos días le rindió homenaje dándole una medalla por su madrileñismo. A él, que asegura que ya no se mete farlopa ni se va de cañas. Menudo madrileño. Lo contaba el astro argentino entre canción y canción. Que hubiera molado tener bailarinas encima de una paella giratoria, que cierta marihuana de Gandía le voló la cabeza, que suele venir a los toros, que le encanta la españolidad de nuestra ciudad, que hace mil años tocó en el legendario club Raza, que el rey Juan Carlos ya está en España, que Djokovic tenía razón en no se sabe muy bien qué, o no la tenía, qué sé yo, o que más que una pandemia hemos vivido una estafa sanitaria. Que está vacunado pero que es antivacunas.

Él es así. O al menos, el papel que representa, en una actividad en la que posiblemente el personaje se comió a la persona. Locuaz, errático, canalla, poeta, iluminado, payaso, polemista, insumiso, poliédrico, Calamaro es políticamente incorrecto y contradictorio. El jueves, en el auditorio del Palau de Les Arts se gastaba ademanes de torero recuperándose de una cogida. De vuelta de todo, cariñoso, parlanchín y ganso, cantó ronco siguiendo las letras por varios monitores de karaoke. Y, pese a todos los peros que le quieran poner, es un genio que ha parido monumentos con forma de canción que sólo él puede interpretar o malcantar porque, como hijas suyas que son, han salido de su carne y de su sangre, de su alma, de sus sentimientos y de su cerebro. Durante el concierto Ariel Rot se unió a la banda para crear un momento histórico Durante dos horas y cuarto, la gente que llenaba el recinto le mostró un cariño, una complicidad y un respeto que he visto pocas veces. Y, cuando en un momento histórico Ariel Rot se unió a la banda para tocar cinco o seis canciones, aquello se convirtió en un manicomio capitaneado por un loco, que una vez fue Dios y que, si no lo sigue siendo, es porque no le da gana. A ver qué otra deidad tiene las agallas de ser tan libre.