La banda valenciana Júlia abre este viernes a las 18.30 en Viveros la décima edición del Deleste, un festival que celebra su década de historia con una programación de tres días encabezada por Imelda May (el viernes por la noche) y The Sisters of Mercy (el sábado). Del grupo de cinco jóvenes que iniciaron el proyecto en 2012 en una València huérfana de festivales «indies», quedan Jorge Llabrés e Iñaki Villagrá. Pese a los cambios de fecha (de otoño a primavera) y escenario (de la Rambleta a Viveros, pasando por el Palau de la Música), Villagrá asegura que la «esencia» original se mantiene: «Queremos crecer y apostar por espacios más grandes y bandas más potentes, pero también por los grupos valencianos y los emergentes. Queremos seguir trayendo a artistas que no suelen aparecer en los carteles de otros festivales y seguir siendo diferentes». En sus hasta ahora nueve ediciones (la pandemia impidió la de 2020), más de 130 solistas, bandas y DJ’s han subido a los escenarios del festival. Villagrá elige las nueve actuaciones que mejor definen lo que ha sido «y será» Deleste.

2012: McEnroe «Habíamos organizado conciertos, pero nunca un festival en serio -recuerda-. Había nervios e ilusión, pero no sabíamos dónde nos metíamos. Era un poco ir a la aventura, traer los grupos que nos gustaban y meternos una fiesta». De aquella fiestarecuerda especialmente a McEnroe. «Fue la que más impactó. No eran demasiado conocidos en València pero provocaron una magia en el auditorio que todo el mundo, incluido ellos, quedó bastante alucinado». 2013: Toundra «El año anterior nos lanzamos a la aventura y aquí ya íbamos en serio». Su actuación preferida fue la de Toundra porque fue como la de McEnroe «pero al revés». «Con McEnroe la gente estaba ensimismada y con Toundra se volvió loca. El público estaba sentado y de repente todos empezaron a levantarse y dirigirse hacia el escenario. Fue el momento más impactante del festival». 2014: Belako «McEnroe y Toundra los he puesto porque fue un éxito para todo el mundo. En este caso, la elección es personal», señala sobre el concierto de Belako. «Siempre hemos apostado por grupos desconocidos pero que sabíamos que iban a petarlo mucho. Y es lo que ha ocurrido en este caso. Eran cuatro chavalines que hicieron un conciertazo». 2015: Público Fue el año de La Habitación Roja, Low o Botifarra, pero Villagrá recuerda sobre todo la conexión que hubo entre el público y las bandas. «Los grupos bajaban del escenario, el público cogía a los músicos, cantaba con ellos... Fue especial». «Al público del Deleste -define- le gusta la música y viene sabiendo que va a encontrar cosas que le sorprenderán». 2016: Magnolia Shoal Villagrá hace hincapié en cómo el Deleste se ha movido siempre por impulsos personales. «Era un grupo danés que lo oían cuatro gatos, entre ellos nosotros. Así que cuando supimos que iban a venir a España enseguida fuimos a por ellos para ser los primeros en traerlos a València». 2017: León Benavente Fue la despedida del Deleste en la Rambleta. «Era el cierre y fue muy potente. Recuerdo que era otoño pero hacía un calor impresionante porque estábamos todos embutidos dentro de la sala. Ellos ya habían venido a València y siempre habían funcionado bien, pero a partir de ese Deleste subieron mucho». 2018: Los Planetas Cambio de la Rambleta por el Palau de la Música en busca de un público más amplio. «Hacer un festival pequeño es bonito, pero necesitábamos que fuera también un sostenible», explica. Y el nuevo formato permitió contar con la banda más importante del «indie» español, Los Planetas, interpretando en formato «de cámara» Una semana en el motor de un autobús. «Siempre hemos ido a la caza del mejor grupo posible y ese año el mejor grupo posible se nos puso a tiro y lo aprovechamos». 2019: Second + OV Celebrado en el Jardín del Túria, los cabezas de cartel eran Manel pero, para Villagrá, la gran actuación fue la de Second con la Orquestra de València: «Representó el nuevo concepto que buscamos en el Deleste, hacer cosas especiales como meter a 50 músicos en el escenario». Fue el último con el equipo organizador original. «Fue una crisis existencial, había unos que pensaban de una forma y otros de otra, y los que pensábamos que podíamos crecer continuamos con el proyecto». 2021 Cracker + Senior El último Deleste estuvo marcado por las restricciones y solo hubo tres bandas en dos días diferentes. «El empeño fue mantener la marca y que la gente supiera que continuábamos allí, pero también buscar algo especial: Toundra con su concepto, Cracker que es un grupo mítico, y Senior que son valencianos».