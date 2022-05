Clara Ramos, conocida artísticamente como Kler, dejó atónito al jurado del programa "Duel de veus", d' À Punt Mèdia, tras versionar el 'Shallow' de Lady Gaga en valenciano. Shallow fue una canción interpretada por Gaga y Bradley Cooper para la película "Ha nacido una estrella" (2018), dirigida por el propio Cooper y protagonizada por ambos. Pero ayer esa tema le permitió ganar el duelo a la vecina de Rafelcofer.

"Em submergisc, tot queda arrere. És quan més baixo, més fred fa. És l'abisme de la superfície, on mai ningú es podrà tocar, és l'abisme el blau més fred. En l'abisme del blau més fred, on em perd i no sent res. Invisible i sincer amb ell, que és allí on sempre ens trobem", dice el estribillo.