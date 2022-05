Carlos Mayoral: "Las incógnitas no dejan cerrar las heridas de este país"

El periodista y escritor Carlos Mayoral publica ‘Yo no maté a Federico’ (Espasa), protagonizado por un joven aprendiz de Federico García Lorca. La novela también pone en contexto la relación entre el autor granadino y el capitán Nestares, un personaje decisivo en el alzamiento militar de 1936.

Ha decidido mirar al pasado nuevamente para escribir. ¿Qué hay de verdad en sus novelas?

Me gusta mucho el juego literario entre la realidad y la ficción. Esto no deja de ser literatura. No pretendo que la trama tenga un corte histórico, aunque sí que quiero divulgar el legado que han dejado los personajes. Recreo escenas históricas que incluyen, como no, los personajes reales de la historia, pero también personajes de ficción y el propio lector. Este último tiene que dirimir donde queda la realidad y donde queda la ficción. La historia siempre hace que una novela sea atractiva porque los hechos pasados nos atraen por naturaleza.

¿Cómo fue el proceso de documentación?

Conozco muy bien Granada por mi familia. Pero la Granada de los años 30 era muy distinta a la de ahora. La labor de recrear la tierra de Federico García Lorca ha sido difícil. Él estaba muy apegado al sentido más estricto de la palabra tierra, al sabor. Era una persona muy sensorial. Es por eso que he querido reflejar el sentido andaluz en la novela.

Hay personajes que son muy propios de la época.

Como el Mestizo, una figura asociada al capitán Nestares.

A través de la relación entre Lorca y Nestares, usted relata la fractura de España como consecuencia de la Guerra Civil.

Ellos dos habían crecido juntos, fueron juntos a la escuela y habían coincidido en procesiones. Granada era un pueblo en aquella época, por lo que la relación entre ellos dos eran conocida. Sobre la figura de Nestares siempre ha planeado una leyenda negra.

¿Qué es lo que más le sedujo a la hora de escribir esta novela?

Granada y Federico son dos personajes indivisibles. No se puede imaginar el uno sin el otro. Cuando Lorca se fue a Nueva York o a Cuba siguió produciendo con sabor granadino. Cuando él dejó Nueva York, abrumado, y llegó a Santiago de Cuba, lo primero que le llamó la atención fue percibir el aroma de Andalucía. Eso fue una revelación para él. Esa dualidad, entre Granada y Federico, me atrae mucho más que la Guerra Civil.

Dedica la novela a una persona bajo pseudónimo, José Anchorena. Fue él quién le dio la pista de esta historia.

Me llamó un día y me dijo: «El abuelo de mi mujer mató a Federico García Lorca y me encantaría que hablaras con ella para que te lo contara». La familia estaba dividida porque algunos no asumían el papel de este hombre en la historia, otros sí. El personaje del capitán Nestares está lleno de claroscuros, hasta tal punto que el régimen que él mismo alimentó con el alzamiento de 1936 es el que luego lo fagocitó, lo enterró. Me apetecía reflejar esa tragedia en la novela.

¿Todavía hay debate sobre su figura?

El tema de la memoria histórica lo llevamos muy mal. Pese a que en el año 1978 se produjo el episodio más destacado de la historia de nuetro país, la Transición, una oportunidad nacida de la voluntad de reconciliar a la sociedad española, años después nuestra realidad no ha cambiado en absoluto. Los descendientes siguen arrastrando una losa, algunos de culpabilidad. Convivimos mal porque todavía no hemos encontrado los restos de Lorca. Es trágico para un país que el hombre más universal que han parido en el siglo XX no sepamos dónde está. En otro país sería inconcebible. Incógnitas como esta no ayudan a que la memoria de este país cierre sus heridas. Lamentablemente, hay gente a la que le interesa mantener viva la herida. Las pulsiones atraen votos. Auguro un mal final para todo esto.

¿En quién se inspiró para hacer el personaje de Germán?

Este es un personaje muy ‘lorquiano’ porque tiene eso que Federico llamaba duende, un amante de la cultura. Este personaje era importante para mí porque con él quería dejar claro que el legado de Lorca sigue en nuestra sociedad. La cultura está por encima de cualquier rencilla.

En la novela deja claro que no todo es blanco o negro. ¿Cree que es importante reflejar esto y más cuando hay una guerra en Europa?

Indudablemente. Vivimos una época donde se polarizan mucho las opiniones. El lector puede informar actualmente de lo que quiere, es decir, es muy fácil alimentar el sesgo de información porque no tienes que aguantar ideas contrarias a las tuyas en internet, por ejemplo, porque directamente no sigues a esas personas o a ese medio de información. La polarización no le viene bien a este país, porque incluso el más dogmático de los mortales se ve expuesto a contradecirse. Nestares, por ejemplo, que fue el primero en entrar a un edificio público para conquistarlo para el régimen, es el mismo que ve cómo a sus amigos socialistas los quieren matar. No él, sino el régimen que él mismo ha contribuido a crear. Ahí hay una contradicción, entre ideología y humanidad. Todo el mundo debería ser consciente de los matices que nos rodean para no volver a repetir conductas del pasado.