Edu, un joven de l'Eliana de 13 años, se ha hecho viral por interpretar la canción 'SloMo', con la que España quedó en tercera posición en la pasada edición de Eurovisión. El joven participó en el Campeonato de España de gimnasia aeróbica, celebrado en Torrent el pasado fin de semana. Antes de la entrega de las medallas (Edu ganó tres de ellas), la organización puso la canción de Chanel Terrero. "Mis compañeras sabían que yo la sabía bailar, así que me empujaron al centro del tapiz para que la bailase. Me moría de la vergüenza", relata Edu a Levante-EMV, ya que en los primeros segundos se muestra reticente a salir. Pero poco después, arrancó a bailar.

"Me sé bastante bien la coreografía, pero en ese momento no sé ni lo que me salió porque estaba nervioso", explica el joven. Su tía lo grabó desde las gradas y poco después lo subió a las redes sociales. El vídeo se ha vuelto viral tanto en internet como en televisión, ya que varios programas como 'Zapenado', de La Sexta, lo han emitido. Chanel Terrero, la representante de España en Eurovisión 2022, ha celebrado la interpretación del valenciano a través de sus redes sociales. Campeón de España Edu ganó más que fama encima de ese tapiz. Ese día quedó campeón en pareja de gimnasia aeróbica, subcampeón de España en individual y subcampeón en aerodance.