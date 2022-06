La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, reclamó un espacio adecuado para el fondo patrimonial de la Escuela Superior de Diseño de València, ubicado en los Jardines de Viveros, y denunció que se encuentra depositado en los almacenes «en malas condiciones». «Es un tesoro que no puede estar en este lugar», defendió.

Para Catalá, «merece un lugar digno y adecuado» el material como las fotos de Sorolla y Benlliure y pinturas de Salvador Abril. Este fondo patrimonial tiene su origen en la actividad del propio centro dedicado, desde 1850, a las artes aplicadas, los oficios artísticos y el diseño, informó el PP en un comunicado. «Debemos mimar el arte y la creación de nuestros diseñadores y artistas. Hemos de dar una solución a este fondo de alto valor que merece mejores condiciones», reivindicó la edil tras visitar las instalaciones.

«El material ha de ser catalogado, conservado y protegido. Conservan diapositivas hechas en cristal, que son piezas únicas con un proceso de fabricación que ya no se realiza. Hay vidrieras de principios del siglo XX, orfebrería, pinturas, cerámicas, fotografías y cientos de elementos que no pueden seguir más tiempo almacenados y en condiciones de conservación que no son las adecuadas».

Catalá anunció que su grupo presentará iniciativas en Les Corts y en el ayuntamiento para «dar a conocer y poner en valor este fondo patrimonial, conseguir espacios adecuados y a la altura y lograr su consideración como colección museográfica de la Generalitat».