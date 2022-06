«Ha costado mucho traerla, pero ya la tenemos aquí». Esas fueron las palabras de Hortensia Herrero al contemplar Curtain Call, la instalación de arte inmersivo del prestigioso diseñador israelí Ron Arad. Ubicada junto a La Pamela de Valdés en La Marina, esta megaestructura proyectará de 21.30 a 1 horas diseños de artistas como Mat Collishaw, Greenaway & Greenaway y Javier Mariscal, quien inauguró junto a Hortensia Herrero la pieza monumental. «Ron es uno de los mayores genios que he conocido en este sector. Aúna diseño, arte, arquitectura y tecnología», explicó el valenciano, quien conoce a Arad desde los años 80. «Le descubrí tanto València como Formentera, desde entonces hemos sido amigos». Colours always are beautiful fue la pieza con la que Mariscal inauguró anoche la instalación. «Esto es como un cine circular que te transporta a otro mundo. La instalación también propone un juego para el vistiante. Mientras los adultos admiran sus dimensiones, los niños entran y salen sin parar», explicó el diseñador. La instalación fue creada en el estudio de Arad en Reino Unido, una antigua estación de tren reconvertida en teatro. «La pieza ha podido tener estas dimensiones gracias a los grandísimos techos del estudio», especificó Mariscal.

Hortensia Herrero, por su parte, se manifestó «satisfecha» con el resultado. «Hemos trabajado de manera incansable. Esta estructura suele instalarse durante todo un año, pero nosotros lo hemos hecho en tres meses», aseguró la presidenta de la fundación, quien destacó su deseo de continuar apostando por el arte en la ciudad de València. La pieza diseñada por Ron Arad tiene forma de cortina circular de ocho metros de altura. Compuesta por 5.600 varillas de silicona suspendidas de un anillo de 18 metros de diámetro, permite proyectar imágenes para ser contempladas tanto desde el interior como desde el exterior. El resultado es una experiencia multisensorial e inmersiva de 360 grados donde el público se convierte en creador y espectador de la obra artística, ya que puede entrar y salir a placer gracias a la cortina que proyecta las ilustraciones. Cada uno de los artistas participantes utiliza el espacio de Arad de forma diferente. Las videoproyecciones Transformer y Sordid Earth son las aportaciones del británico Mat Collishaw, una de las cuales, inspirada en las fallas de València, ha sido creada ex profeso para la exposición. Colours always are beautiful es la pieza de Javier Mariscal, una proyección de formas tipográficas seguida de unos personajes animados, como la mascota Cobi, que bailan al ritmo de la guitarra flamenca del Niño Josele. Los hermanos Greenaway & Greenaway han ideado una película que fractura imágenes y las proyecta de nuevo sobre el enorme telón. El proyecto también se enmarca dentro del programa oficial de la World Design Capital Valencia 2022.