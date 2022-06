El dolor y el orgullo

Hemos visto cientos de imágenes que parecen la misma, que a simple vista no apreciamos en ellas ninguna diferencia. Veíamos sólo los huesos que quedaban de lo que antes eran cuerpos robustos de hombres y mujeres, de niños y niñas felices jugando por las calles. Apenas carne vistiendo esos huesos. Se abrieron las puertas de los campos nazis y empezaron a salir restos humanos, no lo humano entero, no las vidas vividas antes de los campos. Siempre me pasa lo mismo cuando veo esas imágenes. No me fijo en esos cuerpos casi transparentes, en esas manos que, como decía Marguerite Duras cuando miraba a su marido, Robert Antelme, escritor, miembro de la resistencia francesa y superviviente del horror: «Cuando hace sol, se ve a través de sus manos». Así de flacas eran esas manos, transparentes. Lo cuenta en ‘El dolor’, un libro pequeño de dimensiones infinitas. También cuenta cómo el miedo andaba por todas partes, todo lleno de alemanes nazis, todo rincones oscuros en que se escondía la esperanza: «Nunca he encontrado el modo de decirlo, el modo de contar a los que no han vivido esa época las clase de miedo que era». Hoy surgen por todas partes los herederos de aquella barbarie. Orgullosos de su violencia, impasibles y burlones cuando hablan desde las tribunas de una democracia humillada, día sí y día también, por su cinismo insoportable.

Siempre me pasa lo mismo cuando veo esas imágenes de los campos liberados al final de la Segunda Guerra Mundial. No veo los cuerpos sino cómo miran, qué hay en ese vacío blanco antes luminoso, hasta dónde alcanza la mirada de quien ha sobrevivido cuando su destino era no sobrevivir. Tengo aquí mismo un testimonio inmenso de esa supervivencia: Ceija Stojka. Una mujer austriaca, gitana, que pasó por los campos de Auschwitz, Ravensbrück y Bergen-Belsen. Escribió un libro: ‘¿Sueño que vivo? Una niña gitana en Bergen-Belsen’. En uno de los pasajes de ese legado imprescindible, escribe: «En Auschwitz yo creía que todo era Auschwitz, que no existía ninguna otra cosa». Los campos eran su vida. No había nada al otro lado de las alambradas. Cada cual resistía como podía para que la vida no se acabara entre esas alambradas. Otra mujer deportada: Charlotte Delbo. Para mantener la entereza se agarró a su vida de antes, a su trabajo en el teatro, a su lucha en la resistencia francesa, a sus paseos felices por los jardines de París. Que nadie le robara esa vida, que nadie se la cambiara por el horror de los campos. Su libro, igualmente necesario: Ninguno de nosotros volverá. Ése era el destino, como escribía Ceija Stojka. Morir en los campos. No volver. En las imágenes de la liberación me quedo mirando los ojos de quienes sobrevivieron. Buscan algo a lo lejos, que es donde miran los ojos acostumbrados a las estrechas dimensiones de un barracón cercado por la crueldad inquietante de la bestia. No veo los cuerpos esqueléticos, veo su mirada. Les va a costar mucho mirar de otra manera, recuperar la luminosidad en sus ojos vacíos, señalar el punto exacto donde están la taza del café o la pelota de trapo que se quedó en las calles cuando el juego infantil fue abruptamente interrumpido por la deportación. No fue fácil contar la experiencia concentracionaria. El horror paraliza su relato. Pasaría tiempo hasta que quienes sobrevivieron empezaran a contar. Ahora nos toca recuperar esos relatos, los nombres de quienes murieron en los campos de exterminio y de quienes llegaron con vida a la liberación. Hace unos días, en Chelva, un hermoso pueblo de la Serranía, celebramos, auspiciado por la Conselleria de Calidad Democrática y el propio Ayuntamiento, un homenaje a diecinueve personas de la Serranía y el Rincón de Ademuz deportadas a los campos nazis. Llamamos a esas personas por sus nombres, levantamos el velo que cubría hasta ahora sus vidas en aquel tiempo devastado, les dijimos a sus familias que ninguna lucha por la libertad es en vano, que el miedo aquel que escribía Marguerite Duras lo hemos convertido, tantos años después, en un reconocimiento a la dignidad de su memoria y en orgullo. Las imágenes de la liberación de los campos nazis seguirán ocupando una parte importante de nuestra memoria. Aquellas miradas medio ciegas se abren ahora para que lo que pasó entonces no regrese como quieren algunos desalmados. Entre las pesadillas de una noche inacabable, Charlotte Delbo no perdía la lucidez: «escuchamos los latidos de nuestro corazón». Era la señal de que la vida seguía, de que fuera de las alambradas seguía habiendo una vida que daba fuerzas a la que se malvivía en los inviernos helados del horror. Recuperar aquellas vidas de dentro y fuera de las alambradas es algo que no podemos dejar en manos de la desgana o el cansancio. En Chelva lo hicimos hace sólo unos días. Y lo podemos seguir haciendo sea donde sea. Todo menos dejar que los neonazis de ahora, arropados por una democracia que detestan, sigan escribiendo su relato interesado del horror. Decir en voz alta los nombres que nos llenan de orgullo. No ceder a los reclamos del miedo, el silencio o el olvido. Esta columna está dedicada a esos nombres. Para esos nombres está escrita. Para esos nombres.