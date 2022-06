Love of Lesbian incendian el Les Arts

En un momento dado de la noche del viernes en el Festival de Les Arts me encontré tirado en el suelo. Nada fuera de lo común, la verdad. A ver a quién no le ha pasado en un evento de estos. La diferencia es que, en lugar de acabar hecho un ovillo cerca de los baños, en estado semi comatoso, balbuceando una perorata ininteligible, rebozado en Dios sabe qué materiales y soportando agrias miradas de lástima y desaprobación, esta vez yo estaba sobre el césped sintético de la zona VIP haciendo de cama humana para una niña de cuatro años. Consciente, feliz y en paz, acaparaba gestos de complicidad, respeto y ternura, pulgares hacia arriba y hasta algún guiño sensual. Cosas de hacerse mayor, imagino. Ahora criamos allí donde solíamos gritar, si me permiten retorcer la letra de Love of Lesbian que sonaba en ese mismo instante que les cuento.

Los catalanes dieron un gran concierto ante la ya clásica imagen del estanque vacío de agua, pero lleno de gente bailando, coreando y levantando los brazos en la primaveral noche valenciana. Con miles de luciérnagas de coltán apuntando al escenario, Santi Balmes y los suyos pasaron, entre una escenografía de humo y fuego, como un huracán descomunal de oficio irrebatible, con calidez, intención y actitud a partes iguales, cumpliendo las expectativas de la muchedumbre que agotó los abonos antes incluso de que se cerrara el cartel. A través de himnos como «John Boy», «Incendios en la nieve» o «Los irrompibles» demostraron la conexión que existe entre ellos y el mundo, así, en general. Más cruda fue la puesta en escena de Cala Vento que, con tan sólo una batería y una guitarra, vomitaron su afilada furia melódica redefiniendo conceptos como punk, justicia poética, ruidismo, afinación y armonía. Una gloriosa y efectiva patada en el culo en la que el ritmo sonaba como martillazos claveteando la tapa del ataúd del aburrimiento. Cuatro horas antes, en ese mismo escenario, Ciudad Jara presumió de calidad técnica y literaria, pero también de agudeza al escoger el repertorio. Durante una hora tocando a muerte, la banda de Pablo Sánchez provocó una fabulosa respuesta entre los asistentes que, indudablemente, le siguen la pista desde su época en La Raíz. Tocaron sus canciones más dinámicas con un sonido potente y compacto, pero elástico a la vez, picando de diferentes tradiciones musicales, golpeando con decisión apoyados en una contundente sección rítmica y un guitarrista súper competente y desacomplejado. Por su parte, La M.O.D.A. ofreció al ocaso un show festivo con las habituales pinceladas de folk, country, soul y un sonido demasiado hinchado, que provocó que el público menos acostumbrado se buscara quehaceres alternativos. Hubo quien se dejó caer en brazos de Djs como Toxicosmos o Ele, otros se pusieron en cola para pintarse la jeta con colores fosforescentes y algunos aprovecharon para darles de merendar a los niños. Mientras tanto, tribus uniformadas con camisas horteras paseaban gregariamente su incipiente cebollazo camino de una barra que servía margaritas. Parece que cotiza al alza el tequila, aunque la birra sigue siendo, obviamente, el caballo ganador. Tan seguro como que ese nauseabundo brebaje para viejos que es el Aperol Spritz ha sido por fin desterrado de la Arcadia festivalera. Normal.