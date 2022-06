Nunca tuvimos al frente gente con tanta voluntad de escucha, sensibilidad y deseos de hacer cultura… nunca un sector tan organizado y a la escucha…

Y siempre deberíamos tener la posibilidad de saber en qué direcciones deberíamos poder ir. Esto podría parecer una obviedad, pero en estos momentos adquiere una fuerza poderosa porque el tener un camino marcado o por lo menos imaginado nos puede consolidar o por lo menos dar respiro.

Todos podríamos nombrar los males del mundo que acechan a nuestra sociedad de bienestar, los hitos que han hecho que seamos frágiles, los vaivenes mundiales, estatales y locales que hacen que pendamos siempre de un hilo. Sí, todos somos muy listos. Y todos lo haríamos de otra manera. En este país todos somos entrenadores nacionales y directores culturales de alguna cosa. Pero las quiebras, grietas, desperfectos solo se pueden arreglar planificando y entendiendo la situación.

La Comunitat Valenciana emprendió un camino directo a la línea de flotación: aumentar el presupuesto de las ayudas al sector de una manera potente y clara, sin ninguna duda. Evidentemente y sin poder evitarlo arrastrando otros problemas, como la falta de personal, la no actualización de herramientas de trabajo y sinergias con el sector, la eterna burocratización… Con este aumento tan fuerte en el presupuesto la mayoría de las críticas y de las cosas importantes se diluyeron porque la gran parte de las cuestiones urgentes parecían solventadas o en vías de solución. Por lo que estos dos años de pandemia hemos transitado, queramos reconocerlo o no, por un cierto camino menos abrupto (después de años horribles e inciertos por debajo de 2016).

Estamos entrando en ese junio bisagra, ese mes en el que parte el año en dos. Unos primeros meses de actividades desenfrenadas, de enero a junio, reponiéndonos del susto de la pandemia y retomando las actividades perdidas, dos meses de parón, julio y agosto, y el inicio de la temporada, septiembre a diciembre. En esos últimos meses se acaba de construir todo el relato escénico de las ciudades, se da la gran parte de la movilidad estatal y se asientan las bases del siguiente año. Y ahora más que nunca hace falta una buena planificación porque estamos en esa etapa de fondos europeos en las que no se nos pide transformación y digitalización en vena. Somos un sector que necesitamos, antes que una transformación tan grande como se nos pide, un apoyo a las estructuras más claro y de largo recorrido. Aún así, ahí estamos, en esa transformación, pero sin noticias de Gurb. En uno de los años más determinantes del acontecer de las artes escénicas vamos con mucho retraso en los ítems que nos ayudan a planificarnos y a posibilitar una cultura de excelencia para la ciudadanía, porque esto no solo se trata de planificar para sobrevivir, no, se trata de planificar, de saber cómo se ejecutan todos esos grandes programas europeos y ayudas públicas en tiempo y forma para conseguir la mejor excelencia, construir las mejores actividades para dotar al entorno, al territorio y a la sociedad de cultura, en nuestro, caso de cultura escénica, que nos haga mejores y ahuyente cualquier posibilidad intolerante en nuestra sociedad.

"Ahora más que nunca hace falta una buena planificación porque estamos en esa etapa de fondos europeos en las que no se nos pide transformación y digitalización en vena"

La construcción de una sociedad mejor es una de las funciones de la cultura y no se nos debe olvidar. Pedimos planificación, claridad, ejecución, agilidad para ser más eficaces, más excelentes, más directos e impactar en la sociedad con más contundencia… estamos, vuelvo a decirlo, en el mejor de los momentos, con la mejor de las voluntades políticas, con el sector más preparado, así que no perdamos el tiempo y aceleremos todas las decisiones para crear cuanto antes los mejores horizontes de expectativas posibles.

Si hablamos de transformación no podemos mantenernos como antes y que el significante pase por encima de nosotros y que una vez se vaya Mr. Marshall nos quedemos en el mismo sitio, atrapados y lentos. Así que, hagamos un último esfuerzo antes de que las campanas de las precampañas nos dejen sordos y lentos. Aceleremos en la última curva y coloquémonos en una posición ideal para verlas venir.