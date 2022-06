El Paberse Matao, uno de los grandes templos valencianos del rock, ha anunciado su cierre tras 26 años de trayectoria y más de 5.000 conciertos.

Los responsables de este club situado en Sedaví y que abrió sus puertas en 1996 han publicado un mensaje en sus redes sociales y en su página web anunciando que "llegó el final de Pabersematao".

Han sido "26 años en los que (Naty & Michel) hemos ofrecido un montón de sesiones y mas de 5.000 conciertos, en el que han participado bandas noveles y no tan nuevas, de los mas variados estilos musicales, nacionales e internacionales. Gracias a músicos y artistas, promotores, fotógrafos, prensa, camareras, amig@s y sobre todo a clientes y publico asistente por el apoyo a la música en vivo, sin vosotros no habría sido posible. Muchísimas gracias!👏😍".

Los responsables del Paberse han pedido a sus seguidores que recuerden "aquella noche ó aquel concierto que un día os hizo sentir bien en el Paberse. Así esto no será una despedida. Porque nos volveremos a encontrar, seguro".

La petición no ha sido en vano y las redes sociales se han llenado de mensajes como "si alguien de nuestra generación no se ha pegado un fiestón en el Paberse, es que no es de fiar. Gracias por tanto". O: "Contra viento y marea, la sala más longeva y rockera de Valencia. Páginas y páginas de la historia de la música. Gracias por vuestro buen hacer". Y también: "Las noches arriba y abajo del escenario en el paberse no las cambiaría por nada, la cantidad de gente que he conocido en cada concierto en el paberse es brutal, guardo muy buenos recuerdos y los llevo cada día siempre, cada noche allí valía todo el dinero del mundo. Muchas gracias por hacerme sentir como un rey cada vez que iba y por tratarme tan bien".

También varios músicos que han actuado en Paberse en estos 26 años han querido recordar su paso por la sala de Sedaví. Así, Pau Monteagudo ha escrito que "Me alegra pensar que he tocado allí con cada grupo en el que he estado. Desde Lifer allá por el 98/99, pasando por Uzzhuaia, Stone Circus, el primer bolo "secreto" de Corazones Eléctricos y hasta el set acústico de versiones".

"Demasiadas cosas vividas en el Paberse! -ha señalado por su parte Monty Peiró-. Pero sin duda el día que más recuerdo fue el concurso de Air guitar que tocamos Sweet Little Sister. Una noche inolvidable. El Paberse siempre en mi corazón. GRACIAS por haberme hecho sentir siempre como en casa".